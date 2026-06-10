Όλα…-bitcoin:-Η-wall-street-υιοθετεί-τα-κρυπτονομίσματα-που-κάποτε-φοβόταν

Η συντηρητική Wall Street, που κάποτε αντιμετώπιζε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως υπαρξιακή απειλή, συνθηκολογεί πλέον με την πραγματικότητα. Σε μια ιστορική στροφή για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι παραδοσιακοί τραπεζικοί και χρηματιστηριακοί κολοσσοί υιοθετούν με ταχύτατους ρυθμούς τα κρυπτονομίσματα, προσπαθώντας να προλάβουν την εκρηκτική ζήτηση των επενδυτών.

Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκιά τους, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.

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Οι εκτιμήσεις της αγοράς

«Σχεδόν όλες οι παραδοσιακές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα προσφέρουν πλέον Bitcoin, Ethereum και άλλα κρυπτονομίσματα στους πελάτες τους», δήλωσε την Τρίτη στο Axios ο Ντέιβιντ Ρίπλεϊ, εκ των επικεφαλής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Kraken [MCQ].

Ο Ρίπλεϊ χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «κορυφαίο γεγονός του 2026». Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες ανταποκρίνονται στη μαζική ζήτηση από πλούσιους πελάτες, ιδρύματα και μικροεπενδυτές.

Ψηφιοποίηση παραδοσιακών τίτλων

Ο ίδιος δήλωσε ότι η άνοδος των stablecoins αποδεικνύει την προθυμία των επενδυτών να κατέχουν εκδόσεις παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε τεχνολογία blockchain. Παράλληλα, αναμένει ότι οι μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο θα είναι οι επόμενες στη σειρά. ««Δεν θα σταματήσει εκεί… Το επόμενο πιο σημαντικό πεδίο όπου θα δούμε tokenized μετοχές ή tokenized assets θα είναι οι εισηγμένες μετοχές», δήλωσε ο Ripley. επεσήμανε.

Η γενικότερη εικόνα και η ετοιμότητα των αγορών

Ο συνδυασμός μεγάλων τεχνολογικών τάσεων —όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα stablecoins, η ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (tokenization) και οι συναλλαγές εκτεταμένου ωραρίου— ωθεί τις χρηματοπιστωτικές αγορές προς μια κοινή κατεύθυνση. Οι επενδύσεις γίνονται πιο προσιτές στον μέσο πολίτη, καθώς τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση αυξάνονται και οι χρονικοί περιορισμοί στις αγορές μειώνονται.

Η ιστορική εισαγωγή της SpaceX

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η οικονομική διευθύντρια του Nasdaq, Σάρα Γιάνγκγουντ, δήλωσε στο Axios ότι οι αμερικανικές αγορές διαθέτουν την απαραίτητη δυναμική για να απορροφήσουν το επερχόμενο κύμα αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) τρισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς αλλαγή των υφιστάμενων κανόνων. Η εκτίμηση αυτή ισχύει ακόμη και για τις SpaceX, OpenAI και Anthropic που προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Το σύστημα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τόσο τις πολύ μικρές εταιρείες που δημιουργούνται χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όσο και τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κολοσσούς που προκύπτουν από αυτήν.

Η SpaceX, η οποία αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στο Nasdaq εντός της εβδομάδας, στοχεύει στην άντληση περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την αποτίμησή της να αγγίζει το 1,7 τρισεκατομμύριο δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία των οικονομικών αγορών.

Το μέλλον των παγκόσμιων αγορών

Τα δύο στελέχη περιέγραψαν μέλλον όπου οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα είναι περισσότερο παγκοσμιοποιημένες, ψηφιακές και σε διαρκή λειτουργία.

Ήδη ο Nasdaq επιδιώκει την καθιέρωση συναλλαγών διευρυμένου ωραρίου, καθώς οι αγορές κρυπτονομισμάτων λειτουργούν ήδη σε εικοσιτετράωρη βάση.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση (tokenization) διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών. Χαρακτηριστικά, η Kraken ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για την προσφορά ψηφιοποιημένων μετοχών IPO σε ιδιώτες επενδυτές. Ο Ρίπλεϊ δήλωσε στο Axios ότι στόχος είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στις αγορές, επισημαίνοντας ότι οι μικροεπενδυτές μένουν συνήθως αποκλεισμένοι από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους.

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