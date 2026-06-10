Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 27% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου – Στα 49,1 εκατ. ευρώ

Τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ανήλθαν στα 133,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2025.

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Άλμα 27% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ το α’ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 49,1 εκατ. ευρώ. Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 133,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2025. Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 125 εκατ. ευρώ, με άλμα 18,9% έναντι 105,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025.

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Tα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης, τα οποία ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026, σημειώνουν άνοδο 2,4% έναντι του α’ τριμήνου 2025. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στα 36,8 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2026, έναντι 31,3 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2025. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 99,2

εκατ. ευρώ (από 81,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025),αυξημένα κατά 21,5%.

Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 97,4 εκατ. ευρώ έναντι 82,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,4%. Οι Επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα

46,8 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2026. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του α’ τριμήνου 2026 είναι σύμφωνες με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, το

οποίο είναι αυξημένο στο υπόλοιπο του έτους. Ο Καθαρός Δανεισμός, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ανέρχεται στα 1.410,5 εκατ. ευρώ.

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία των οικονομικών της μεγεθών και την ισχυρή συμβολή της συμμετοχής της στον Όμιλο. Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας, τα οποία αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, διαμορφώθηκαν σε 24,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 434 χιλ. ευρώ, έναντι 275 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 24 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,3% σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Στο μέτωπο των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, τα σχετικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 127 χιλ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 157 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αυξήθηκαν κατά 23% και ανήλθαν σε 24,1 εκατ. ευρώ, από 19,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,104 ευρώ, σημειώνοντας επίσης άνοδο 23% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 15,6 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, ενώ το σύνολο του δανεισμού της παραμένει μηδενικό. Όπως αναφέρεται, η εικόνα αυτή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευρωστία της εταιρείας και την ικανότητά της να στηρίζει τη μελλοντική της ανάπτυξη.