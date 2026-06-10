AKTOR4TheFuture: Το κορυφαίο πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

Το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, επιστρέφει με εντυπωσιακή δυναμική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, παρέχοντας υποτροφίες σε νέους επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εγγυημένη απασχόληση για 5 χρόνια στον Όμιλο AKTOR.

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Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς του Engineering, Technology & Artificial Intelligence, Energy & Environment, καθώς και Business, Finance και Management.

Στον φετινό δεύτερο κύκλο του προγράμματος, θα δοθούν συνολικά έως 30 υποτροφίες: 20 από αυτές αφορούν σπουδές στο εξωτερικό, με πλήρη κάλυψη διδάκτρων έως 50.000 ευρώ ανά υπότροφο, ενώ οι 10 σχετίζονται με σπουδές σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, προσφέροντας οικονομική στήριξη έως 20.000 ευρώ ανά υποτρόφο.

Εγγυημένη απασχόληση για 5 χρόνια

Το στοιχείο που ξεχωρίζει το AKTOR4TheFuture είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότησή των υποτρόφων για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, αλλά περιλαμβάνει και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, προσφέροντας εγγυημένη εργασία στον Όμιλο AKTOR για 5 χρόνια, με στόχο οι νέοι επιστήμονες να μεταφέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στον Όμιλο και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της νέας γενιάς στελεχών του αύριο.

Υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας

Σχολιάζοντας το πρόγραμμα AKTOR4thefuture, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα και υπόδειγμα για το πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή τη σημαντική εθνική αποστολή: να ενισχυθεί η νεολαία, να παραμείνει στη χώρα και να βρει ένα στέρεο, φωτεινό μέλλον εδώ. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υποστηρίζει θερμά αυτή την πρωτοβουλία και καλεί όλους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους», πρόσθεσε.

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στους ανθρώπους του

Στην έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Στον Όμιλο AKTOR, επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας και στη νέα γενιά στελεχών στους τομείς της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Είμαστε περήφανοι όχι μόνο που επενδύουμε στη νέα γενιά και στα στελέχη του αύριο, αλλά και που διατηρούμε το ταλέντο στην Ελλάδα».

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα

Μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών AKTOR4thefuture, οι νέοι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν άμεσα την εξειδίκευσή τους στην πράξη και να εξελιχθούν σε ένα σύγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον, σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδας και πρωταγωνιστή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι, το AKTOR4TheFuture συμβάλλει στη διατήρηση του ταλέντου στην Ελλάδα και στην καταπολέμηση του brain drain, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευση του Ομίλου AKTOR να επενδύει και να προσφέρει στη νέα γενιά της Ελλάδας ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.aktor4thefuture.gr/.