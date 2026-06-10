Bally’s Intralot: Αίτηση για άδειες διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο στην Ελλάδα

Η εταιρεία Bally’s Intralot έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος και άλλων online παιχνιδιών, σύμφωνα - το Euro2day.gr.

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Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει ζητήσει και τις δύο κατηγορίες αδειών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η άδεια Τύπου 1 αφορά τη διεξαγωγή διαδικτυακού στοιχήματος, καλύπτοντας κυρίως παιχνίδια προκαθορισμένου στοιχηματισμού, όπως είναι τα αθλητικά στοιχήματα, καθώς και άλλα στοιχήματα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ή γεγονότα. Το κόστος απόκτησης της άδειας Τύπου 1 ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, με διάρκεια επταετίας.

Αντίστοιχα, η άδεια Τύπου 2 σχετίζεται με τη διεξαγωγή άλλων διαδικτυακών παιχνιδιών και εστιάζει κυρίως στα παιχνίδια online καζίνο (καζίνο RNG, live casino, ρουλέτα, blackjack, πόκερ, κ.λπ.). Το κόστος της υπολογίζεται στα 2 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της επίσης στα 7 χρόνια.

Η Bally’s Intralot διανύει μια ενεργή εποχή, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε έσοδα 268,1 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA (AEBITDA) 100,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 37,4%. Επιπλέον, επιβεβαίωσε τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 422 εκατ. ευρώ μέχρι το 2026.

Ο αντίκτυπος της συμφωνίας με την evoke

Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε την υποβολή δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της evoke. Ο CEO της Bally’s Intralot, Robeson Reeves, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι η συνένωση των δύο εταιρειών θα δημιουργήσει έναν όμιλο με έσοδα περίπου 3,2 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 856 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περιθώριο 27%, καθιστώντας τον έναν από τους ηγέτες παγκοσμίως στην αγορά διαδικτυακού στοιχήματος και παιχνιδιών.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος ανέφερε ότι η εταιρεία έχει εντοπίσει συνέργειες κόστους και κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) ύψους τουλάχιστον 210 εκατ. ευρώ (180 εκατ. στερλίνων), οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό άμεσα υλοποιήσιμες και προέρχονται από τομείς όπως το μάρκετινγκ, οι λειτουργικές διαδικασίες και οι υποδομές πληροφορικής.

Σχετικά με τη στρατηγική πίσω από τη συμφωνία, η διοίκηση υπογράμμισε ότι αναμένονται τα εξής οφέλη:

• Δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των λοταριών, με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη στο B2C και σημαντικά διευρυμένη εμβέλεια σε τοπικά ρυθμιζόμενες αγορές.

• Καθολική ηγεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ενισχυμένη θέση στα αθλητικά στοιχήματα μέσω των κορυφαίων brands της evoke και της πελατειακής της βάσης.

• Συνδυασμός των εμβληματικών brands της evoke με τις προηγμένες τεχνολογίες δεδομένων της Bally’s Intralot, εστιάζοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των παικτών.

• Η συναλλαγή επιτρέπει τη δημιουργία σημαντικών και άμεσα υλοποιήσιμων συνεργειών, προσθέτοντας αξία και ενισχύοντας την κερδοφορία (earnings accretion) σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

• Βελτιωμένο χρηματοοικονομικό προφίλ μέσω της αύξησης του μεγέθους του ομίλου και της περαιτέρω διαφοροποίησης στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.

«Όλα αυτά δημιουργούν μια ισχυρή βάση για περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη και δημιουργία αξίας, με τις προοπτικές του ενοποιημένου ομίλου να είναι ιδιαίτερα θελκτικές», κατέληξε ο κ. Reeves.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είτε το πρώτο τρίμηνο του 2027 και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις που, αν δεν εκπληρωθούν ή δεν αρθούν, μπορεί να καθυστερήσουν ή/και να αποκλείσουν την ολοκλήρωσή της.