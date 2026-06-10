CPA Kudos Greece: Ορίζοντας το μέλλον μετά τη συγχώνευση με την HBP Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές

Η CPA Kudos Greece παρουσίασε σήμερα το στρατηγικό της σχέδιο για την επόμενη φάση της εταιρείας κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στη Νέα Ιωνία Αττικής.

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2020 με την αρχική ονομασία CPA Auditors & Consultants, βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης, με στόχο να καταταγεί μεταξύ των δέκα κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών της χώρας την επόμενη πενταετία. Η εταιρεία προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στους τομείς των ελέγχων, των οικονομικών, των φορολογικών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας πάνω από 500 πελάτες.

Η μετεγγραφή μετά τη συγχώνευση

Μετά τη συγχώνευση με την HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., μια στρατηγική συνεργασία πρωτοπόρου τύπου στον τομέα των ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών, η CPA Kudos Greece διαθέτει ενοποιημένο τζίρο περίπου 2.500.000 € και απασχολεί πάνω από 40 εργαζόμενους. Αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου, αποδεικνύοντας τη σημασία της εξωστρέφειας και της προσαρμοστικότητας στο σύγχρονο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Το διεθνές δίκτυο Kudos

Η CPA Kudos Greece έχει πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο και εξειδίκευση μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την Kudos International, που της παρέχει πρόσβαση σε διεθνείς πρακτικές και ένα ισχυρό οικοσύστημα επαγγελματιών σε περισσότερες από 50 χώρες. Η πρόσφατη διοργάνωση του Kudos International Global Conference στην Αθήνα επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία της CPA Kudos Greece και τον ρόλο της Ελλάδας ως κέντρο της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.

Συμμετοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης

Η CPA Kudos Greece δραστηριοποιείται ενεργά στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη επενδύσεων συνολικού ύψους σχεδόν €2 δισ. σε όλη τη χώρα. Οι αξιολογήσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων της οικονομίας, ενισχύοντας τη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών.

Η ανάλυση των έργων καταδεικνύει την τάση της ελληνικής αγοράς προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης:

περίπου 70% των επενδύσεων σχετίζονται με δράσεις για το κλίμα και τη βιωσιμότητα

ενώ περίπου 30% αφορούν έργα ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Ανθρώπινο Δυναμικό & Νέες Εγκαταστάσεις

Για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της, η CPA Kudos Greece έχει προχωρήσει σε επένδυση ύψους 300.000€ σε νέα γραφεία, τα οποία προάγουν τη συνεργασία και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα και την αναβάθμιση των ανθρώπων της.

Οραματισμός για το μέλλον

Όραμα της CPA Kudos Greece είναι να καθιερωθεί μεταξύ των κορυφαίων ανεξάρτητων ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που δημιουργούν εμπιστοσύνη, υποστηρίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Ο Δημήτρης Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της CPA Kudos Greece, δήλωσε: «Η CPA Kudos Greece είναι μια από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου, χάρη στην εξωστρέφεια, την τόλμη και την ευελιξία της. Σε δύο χρόνια, ολοκληρώσαμε την ένταξή μας στο παγκόσμιο δίκτυο της Kudos International, τη συγχώνευση με την HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε και την επένδυση ύψους 300.000 στις νέες μας εγκαταστάσεις. Αυτές οι αξίες θα μας καθοδηγήσουν, μαζί με την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας, για να γίνουμε πρεσβευτές του οράματος της εταιρείας και να προετοιμαστούμε για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Οικονομία και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης».