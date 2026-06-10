CrediaBank: Δωρεά εξοπλισμού ΚΑΡΠΑ στο ΕΚΑΒ για την υποστήριξη κρίσιμων περιστατικών

Η CrediaBank υποστηρίζει ενεργά το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), προχωρώντας στη δωρεά ενός πλήρους συστήματος καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), το οποίο περιλαμβάνει μηχάνημα θωρακικών συμπιέσεων καθώς και αναπνευστήρα, με σκοπό τη χρήση του σε ασθενοφόρα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύστημα ΚΑΡΠΑ είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση σοβαρών περιστατικών υγείας, ενισχύοντας σημαντικά την άμεση προνοσοκομειακή φροντίδα και βελτιώνοντας τις δυνατότητες παρέμβασης του ΕΚΑΒ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή δέσμευση της CrediaBank να συμβάλλει στην προώθηση της δημόσιας υγείας, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κα. Ελένη Βρεττού, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, κ. Γεώργιο Χαραλάμπους, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μπορούμε να στηρίξουμε το έργο του ΕΚΑΒ και να συμβάλουμε στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών υγείας. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, πέρα και πάνω από τους αριθμούς».

Η Chief Marketing & Corporate Communications Officer της CrediaBank, κα. Ιωάννα Μίγγου, πρόσθεσε: «Η Υγεία είναι για εμάς στην CrediaBank ο κεντρικός πυλώνας της κοινωνικής μας δραστηριότητας. Με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, η CrediaBank συνεχίζει να δημιουργεί αξία για το ανεκτίμητο αγαθό της Υγείας, στηρίζοντας δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών».

O Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Γεώργιος Χαραλάμπους, εξέφρασε εκτίμηση και ευγνωμοσύνη εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ευχαριστώντας θερμά την CrediaBank για τη δωρεά, χαρακτηρίζοντας την ως μια πράξη ουσίας και υψηλού συμβολισμού.

«Δεν πρόκειται απλώς για τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά για ένα πολύτιμο εργαλείο που ενισχύει άμεσα την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε κρίσιμα περιστατικά και να σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Η πρωτοβουλία της CrediaBank αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας στην υποστήριξη της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας γενικότερα.

Αποτελεί παράδειγμα υπεύθυνης εταιρικής στάσης και κοινωνικής ευαισθησίας. Τέτοιες ενέργειες μας ενδυναμώνουν να συνεχίσουμε το έργο μας με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση και μας υπενθυμίζουν ότι στην προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν είμαστε μόνοι» κατέληξε ο κ. Χαραλάμπους.