Euroxx Securities: Αναβαθμίζει στα €7,50 την τιμή-στόχο της Alter Ego Media – 40% περιθώριο ανόδου

Σε αναθεώρηση προς τα πάνω της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Alter Ego Media προχώρησε η Euroxx Securities, θέτοντας νέο στόχο τα 7,50 ευρώ ανά μετοχή και διατηρώντας τη σύσταση «Overweight». Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η μετοχή διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανόδου, τα οποία προσεγγίζουν το 40% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.

Στην ανάλυσή της, η Euroxx επισημαίνει ότι η πρόσφατη πορεία της μετοχής δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου, ούτε τις θετικές επιδράσεις που αναμένεται να προκύψουν από τις τελευταίες επενδυτικές κινήσεις και εξαγορές.

Η Alter Ego Media αποτιμάται σήμερα περίπου στα 316 εκατ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους η μετοχή έχει καταγράψει πτώση της τάξης του 14%. Η ελεύθερη διασπορά διαμορφώνεται στο 24,5%, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να κυμαίνεται κοντά στα 400 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η αδυναμία της μετοχής αποδίδεται κυρίως στη γενικότερη μακροοικονομική αβεβαιότητα και στις ανησυχίες που επικρατούν για την κυκλικότητα του κλάδου των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εικόνα έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές, καθώς η αγορά δεν έχει ακόμη ενσωματώσει στις αποτιμήσεις της τη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών ούτε τις συνέργειες που αναμένεται να ενισχύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η Euroxx υπολογίζει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 42% σε σχέση με αντίστοιχες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου, με τον δείκτη EV/EBIT για το 2026 να διαμορφώνεται στις 7,7 φορές.

Μετασχηματισμός σε ολοκληρωμένο όμιλο media και ψυχαγωγίας

Η χρηματιστηριακή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Alter Ego Media, η οποία πλέον δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Η επέκταση στους τομείς της έκδοσης εισιτηρίων και των θεατρικών παραγωγών, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εξαγορές ψηφιακών εκδοτικών δραστηριοτήτων, μετασχηματίζει τον όμιλο σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η κάθετη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων, ενισχύει τις λειτουργικές συνέργειες και συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα και τη σταθερότητα της κερδοφορίας.

Επιπλέον, η Euroxx θεωρεί ότι η επιτυχής ανάπτυξη της κοινής πλατφόρμας streaming θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα δημιουργίας πρόσθετης αξίας, προσφέροντας περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των προβλέψεων.

Προβλέψεις για ισχυρή ανάπτυξη έως το 2028

Οι αναλυτές της Euroxx εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου, προβλέποντας σημαντική ενίσχυση τόσο της λειτουργικής όσο και της καθαρής κερδοφορίας κατά την περίοδο 2026-2028.

Ειδικότερα, εκτιμούν ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 24%, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την ισχυρή πορεία των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, τη συνεισφορά των νέων εξαγορών και την αυξανόμενη συμμετοχή του τομέα της ζωντανής ψυχαγωγίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλά περιθώρια κέρδους.

Σημαντική αναμένεται επίσης να είναι η συμβολή των ψηφιακών εκδοτικών δραστηριοτήτων που έχουν ενσωματωθεί στον όμιλο, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική.

Αποτίμηση και νέα τιμή-στόχος

Η νέα αποτίμηση της Alter Ego Media βασίζεται σε συνδυασμό δύο μεθοδολογιών: της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών (DCF), η οποία συμμετέχει κατά 80% στη στάθμιση, και της συγκριτικής αποτίμησης με αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 20%.

Με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο, η Euroxx Securities καταλήγει σε τιμή-στόχο 7,50 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας τη θετική της στάση απέναντι στη μετοχή και εκτιμώντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αποτυπώνει πλήρως τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις προοπτικές κερδοφορίας του ομίλου τα επόμενα χρόνια.