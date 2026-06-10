GENESIS Pharma: Διεύρυνση της συνεργασίας με την Alnylam στις σκανδιναβικές αγορές

Η GENESIS Pharma, πρωτοπόρος βιοφαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή, που εστιάζει στη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY), η οποία είναι ηγέτιδα στον τομέα των RNAi θεραπειών.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η νέα συμφωνία επεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο συνεργασίας, προσθέτοντας τέσσερις σκανδιναβικές χώρες – Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία και Σουηδία – στις δεκατρείς αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που περιλάμβανε προηγουμένως η συνεργασία. Η GENESIS Pharma θα αναλάβει την εμπορική διάθεση θεραπειών RNAi που αφορούν σοβαρές μορφές καρδιομυοπάθειας και σπάνιες γενετικές ασθένειες σε αυτή τη νέα περιοχή.

Η συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το 2019 για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχει επεκταθεί σταδιακά, καλύπτοντας πλήθος αγορών όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Κροατία, η Σερβία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Μάλτα και το Κόσοβο.

Η συγκεκριμένη στρατηγική επέκταση ενισχύει τη δέσμευση των δύο εταιρειών για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες στην Ευρώπη, ιδίως σε περιοχές με σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Ο Norton Oliveira, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος για τις Συνεργασίες και τις Αναδυόμενες Αγορές της Alnylam Pharmaceuticals, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για τη σταθερή συνεργασία μας με την GENESIS Pharma και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που την επεκτείνουμε στη Σκανδιναβία. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε ουσιαστικά οφέλη στους ασθενείς παγκοσμίως.

Η συνεργασία μας με την GENESIS Pharma μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες περισσότερων ασθενών και των οικογενειών τους, προσφέροντας καινοτόμες RNAi θεραπείες της Alnylam.

Ο Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της GENESIS Pharma, δήλωσε: «Από το 2019, συνεργαζόμαστε στενά με την Alnylam για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η επέκταση στις σκανδιναβικές χώρες αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη συνεργασία μας και αντανακλά τη συνεχή μας προσπάθεια να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ευρώπη, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη δέσμευσή μας στον τομέα της βιοτεχνολογίας, που εκτείνεται πλέον σε τρεις δεκαετίες. Συνδυάζοντας την προηγμένη επιστημονική καινοτομία της Alnylam με την εξειδίκευσή μας στη διάθεση καινοτόμων θεραπειών, συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας και να ενισχύουμε την αξία που προσφέρουμε στα συστήματα υγείας. Είμαστε ιδιαίτερα τιμημένοι από την εμπιστοσύνη της Alnylam στην εταιρεία μας και στους ανθρώπους μας.»