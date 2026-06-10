h-crediabank-στηρίζει-το-έργο-του-ΕΚΑΒ

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της CrediaBank να συμβάλλει ενεργά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.

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Η CrediaBank στέκεται έμπρακτα στο πλευρό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), προχωρώντας στη δωρεά ενός ολοκληρωμένου συστήματος καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), το οποίο περιλαμβάνει μηχάνημα θωρακικών συμπιέσεων και αναπνευστήρα και θα αξιοποιείται εντός ασθενοφόρου.

Το σύστημα ΚΑΡΠΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων περιστατικών υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας και στη βελτίωση των δυνατοτήτων παρέμβασης του ΕΚΑΒ.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της CrediaBank να συμβάλλει ενεργά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, κ. Γεώργιο Χαραλάμπους δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα στο έργο του ΕΚΑΒ και μπορούμε να συνδράμουμε στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών υγείας. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο όσων κάνουμε, πέρα και πάνω από τους αριθμούς».

Η Chief Marketing & Corporate Communications Officer της CrediaBank, κυρία Ιωάννα Μίγγου, δήλωσε: «Για εμάς στην CrediaBank, η Υγεία αποτελεί τον βασικό πυλώνα της κοινωνικής μας ενεργοποίησης. Με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, η CrediaBank συνεχίζει να δημιουργεί αξία για το υπέρτατο αγαθό της Υγείας, στηρίζοντας δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών».

O Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Γεώργιος Χαραλάμπους, εξέφρασε την εκτίμηση και βαθιά ευγνωμοσύνη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και του ιδίου, ευχαριστώντας θερμά τη CrediaBank για τη δωρεά, αναφέροντας ότι αποτελεί μια πράξη ουσίας και υψηλού συμβολισμού: «Δεν πρόκειται απλώς για τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά για ένα πολύτιμο εργαλείο που ενισχύει άμεσα την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε κρίσιμα περιστατικά και να σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Η πρωτοβουλία της CrediaBank αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας στην υποστήριξη της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας συνολικά. Αποτελεί παράδειγμα υπεύθυνης εταιρικής στάσης και έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας. Τέτοιες πράξεις μάς δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε το έργο μας με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση και μας υπενθυμίζουν ότι στην προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν είμαστε μόνοι».