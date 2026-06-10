motor-oil:-Στις-αγορές-με-5ετές-ομόλογο-400-εκατ.-ευρώ

Στην έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ προχώρησε η Motor Oil.

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Στην έκδοση ομολόγου πενταετής διάρκεια συνολικής ονομαστικής αξίας έως 400 εκατ. ευρώ προχώρησε η Motor Oil.

Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.

Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031, με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων. Η έκδοση έχει τη μορφή senior unsecured τίτλου και θα διατεθεί σύμφωνα με το καθεστώς Reg S.

Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.

Τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators, με τη συμμετοχή των AXIA, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνικής Τράπεζας, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζας Πειραιώς στο κοινοπρακτικό σχήμα.

Σημειώνεται πως την Δευτέρα, η εταιρεία είχε κάνει γνωστό πως είχε ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με επενδυτές, για τη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις.