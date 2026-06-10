quest:-«Ναι»-από-ΓΣ-σε-καθαρό-μέρισμα-0,38-ευρώ-ανά-μετοχή

Τα ποσά που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου τονίζει η εισηγμένη.

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Τη διανομή καθαρού πληρωτέου μερίσματος 0,38 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Quest Συμμετοχών στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2026. Από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens [πρώην “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)] την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank, ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος και μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Alpha Bank.

«Τα ποσά που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» τονίζει η εισηγμένη.