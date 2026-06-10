team-gen-6:-Νέα-συμμαχία-για-τα-μαχητικά-επόμενης-γενιάς-μετά-το-γαλλο-γερμανικό-ναυάγιο-του-fcas

Μετά την οριστική κατάρρευση του γαλλογερμανικού προγράμματος FCAS (Future Combat Air System), μια ισχυρή συμμαχία γερμανικών και ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη δική της εναλλακτική πρόταση για το μαχητικό αεροσκάφος επόμενης γενιάς.

Η συμμαχία, με την ονομασία Team Gen 6, φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που αφήνει η εγκατάλειψη του FCAS, ενός έργου που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν η ναυαρχίδα της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

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Η Ευρώπη χάνει το μεγάλο κοινό της πρόγραμμα

Το FCAS ξεκίνησε το 2017 από τη Γαλλία και τη Γερμανία, με την Ισπανία να προσχωρεί δύο χρόνια αργότερα.

Το σχέδιο δεν αφορούσε μόνο ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος. Προέβλεπε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μάχης που θα συνδύαζε επανδρωμένα αεροσκάφη, σμήνη μη επανδρωμένων drones και προηγμένα δίκτυα διασύνδεσης δεδομένων στο πεδίο της μάχης.

Το πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και προοριζόταν να αντικαταστήσει τα γαλλικά Rafale και τα Eurofighter που χρησιμοποιούν η Γερμανία και η Ισπανία, με χρονικό ορίζοντα επιχειρησιακής ένταξης γύρω στο 2040.

Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ της γαλλικής Dassault Aviation και της Airbus, που εκπροσωπούσε τη γερμανική πλευρά, αποδείχθηκαν τελικά αγεφύρωτες.

Η σύγκρουση Παρισιού – Βερολίνου

Οι εντάσεις κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 2025, όταν η Dassault επιχείρησε να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο του προγράμματος. Η γερμανική πλευρά αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ότι η Airbus και οι γερμανικές εταιρείες θα περιορίζονταν σε δευτερεύοντα ρόλο. Παράλληλα, οι διαφορετικές στρατηγικές ανάγκες των δύο χωρών έκαναν ακόμη δυσκολότερη τη συνεργασία.

Η Γαλλία επιθυμούσε ένα αεροσκάφος ικανό να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα και να μεταφέρει πυρηνικά όπλα, καθώς αποτελεί πυρηνική δύναμη με ναυτική αεροπορία.

Η Γερμανία, αντίθετα, δεν διαθέτει ούτε αεροπλανοφόρο ούτε πυρηνικό οπλοστάσιο και αναζητούσε ένα περισσότερο συμβατικό, χερσαίας βάσης μαχητικό.

Οι διαφορές αυτές οδήγησαν τελικά τους Φρίντριχ Μερτς και Εμανουέλ Μακρόν στην απόφαση να βάλουν τέλος στο κοινό εγχείρημα.

FCAS – REUTERS/Charles Platiau/

Το νέο γερμανικό σχέδιο

Η Team Gen 6 συγκεντρώνει οκτώ εταιρείες: την Airbus Defence & Space, την MBDA και τις γερμανικές Hensoldt, Diehl Defence, MTU Aero Engines, Liebherr, Autoflug και Rohde & Schwarz.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμαχία έχει ήδη αποστείλει αναλυτικό σχέδιο στον υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, ζητώντας να ληφθούν οι βασικές αποφάσεις και να ανατεθούν τα πρώτα συμβόλαια μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στο έγγραφο υπογραμμίζεται η ανάγκη η Γερμανία να διατηρήσει και να ενισχύσει την τεχνολογική της αυτονομία μετά το ναυάγιο του FCAS.

Στο τραπέζι και τα αμερικανικά F-35

Η κυβέρνηση του Βερολίνου δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια πορεία θα ακολουθήσει.

Ο Πιστόριους χαρακτήρισε το νέο γερμανικό σχέδιο «μία πιθανή επιλογή», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι εξετάζονται και άλλες λύσεις.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η αγορά πρόσθετων αμερικανικών F-35, αλλά και η συμμετοχή σε άλλα διεθνή προγράμματα ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες απέναντι στη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πλήγμα στην ευρωπαϊκή αμυντική ολοκλήρωση

Η κατάρρευση του FCAS θεωρείται από πολλούς ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια οικοδόμησης μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι ορισμένα υποσυστήματα του προγράμματος — όπως τα drones και οι ψηφιακές πλατφόρμες διασύνδεσης μάχης — ενδέχεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται από κοινού, η εγκατάλειψη του ίδιου του αεροσκάφους αποτελεί σαφή ένδειξη των δυσκολιών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά εγχειρήματα.

Και ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία είναι ότι η Ευρώπη εγκαταλείπει το φιλόδοξο κοινό της μαχητικό ακριβώς τη στιγμή που η ανάγκη για στρατηγική αυτονομία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.