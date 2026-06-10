Trastor: Αξιοποιεί άμεσα τα κεφάλαια της ΑΜΚ με επένδυση €38,6 εκατ. στο κέντρο της Αθήνας

Τα ακίνητα βρίσκονται σε κομβικές τοποθεσίες στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρά χαρακτηριστικά προβολής, προσβασιμότητας και εμπορικότητας.

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Στην απόκτηση τριών ακινήτων στο επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας, συνολικού τιμήματος €38,6 εκατ., προχώρησε η Trastor. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην αγορά:

(α) ενός πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 6.469 τ.μ. επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 8, στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €26,0 εκατ.,

(β) ενός πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 3.826 τ.μ. επί της οδού Αθηνάς 58, στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €5,35 εκατ., και

(γ) ενός πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 5.129 τ.μ. επί των οδών Λυκούργου 5, Ευπόλιδος 6 και Απελλού 1-3, στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €7,30 εκατ.

Τα ακίνητα βρίσκονται σε κομβικές τοποθεσίες στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρά χαρακτηριστικά προβολής, προσβασιμότητας και εμπορικότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Εταιρείας σε μία αγορά που καταγράφει ισχυρή ζήτηση για ποιοτικούς επαγγελματικούς χώρους και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η Εταιρεία σχεδιάζει να υλοποιήσει στοχευμένες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ακινήτων, με στόχο τη βελτίωση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, την ενίσχυση της εμπορικής τους ελκυστικότητας και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας.

Σημειώνεται ότι η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Εταιρείας για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ποιοτικών ακινήτων σε προνομιακές αστικές τοποθεσίες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και την αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους.

Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που έχει παρουσιάσει στους μετόχους και την επενδυτική κοινότητα.

Trastor A.E.E.A.Π.