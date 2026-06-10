Trastor: Απόκτηση τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας με συνολικό κόστος 38,6 εκατ. ευρώ

Η TRASTOR Property Investments (εφεξής η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της 21.05.2026 σχετικά με την έγκριση τριών συναλλαγών με συνδεδεμένο μέρος, γνωστοποιεί την απόκτηση τριών ακινήτων στο επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας, με συνολική αξία €38,6 εκατ. όπως αναφέρεται παρακάτω:

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(α) ενός πολυώροφου κτηρίου με συνολική επιφάνεια 6.469 τ.μ. στη διεύθυνση Καραγιώργη Σερβίας 8, στην Αθήνα, με συνολικό κόστος €26,0 εκατ.,

(β) ενός πολυώροφου κτηρίου με συνολική επιφάνεια 3.826 τ.μ. στη διεύθυνση Αθηνάς 58, στην Αθήνα, με συνολικό κόστος €5,35 εκατ., και

(γ) ενός πολυώροφου κτηρίου με συνολική επιφάνεια 5.129 τ.μ. στη διασταύρωση Λυκούργου 5, Ευπόλιδος 6 και Απελλού 1-3, στην Αθήνα, με συνολικό κόστος €7,30 εκατ.

Τα ακίνητα βρίσκονται σε κεντρικές τοποθεσίες της Αθήνας, με ισχυρά χαρακτηριστικά ορατότητας, προσβασιμότητας και εμπορικότητας, ενισχύοντας τη θέση της Εταιρείας σε μια αγορά που παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση για ποιοτικούς επαγγελματικούς χώρους και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η Εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε στοχευμένες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ακινήτων, με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, την αύξηση της εμπορικής τους ελκυστικότητας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Εταιρείας για τη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου ποιοτικών ακινήτων σε προνομιακές αστικές τοποθεσίες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την συνεχιζόμενη αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και την αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής προήλθε από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος που έχει παρουσιαστεί στους μετόχους και την επενδυτική κοινότητα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR Property Investments, κ. Τάσος Καζίνος, δήλωσε:

«Η απόκτηση αυτών των τριών ακινήτων αποτελεί την πρώτη σημαντική επενδυτική κίνηση της TRASTOR μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να υλοποιούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το επενδυτικό μας σχέδιο. Με αυτή τη συναλλαγή, επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της αγοράς γραφείων και ιδίως του επιχειρηματικού κέντρου της Αθήνας, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας με ακίνητα που προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε επιλεκτικές επενδύσεις αναβάθμισης στα ακίνητα αυτά, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης συνεισφοράς τους στα έσοδα και την κερδοφορία της Εταιρείας, καθώς και τη δημιουργία υψηλότερων και βιώσιμων αποδόσεων για τους μετόχους μας. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για την Εταιρεία, αποτελώντας το πρώτο σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που έχει παρουσιαστεί στους μετόχους μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας, επενδύοντας σε προνομιακά ακίνητα υψηλών αποδόσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου μοναδικής ποιότητας και διαχρονικής αξίας.»