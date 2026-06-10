Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες

Η κλιμάκωση της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη προκάλεσε νέες ισχυρές πιέσεις στη Wall Street, με τους δείκτες να κατρακυλούν, τη στιγμή που το πετρέλαιο οδηγήθηκε και πάλι υψηλότερα, ενώ στα ομόλογα πυροδοτήθηκε νέο κύμα πωλήσεων.

Ο Nasdaq «οδήγησε» τις ζημιές με απώλειες 1,98% που τον έφεραν στις 25.169 μονάδες, ενώ την ίδια στιγμή ο Dow Jones έχασε 953 μονάδες (ήτοι 1,87%) κάνοντας βουτιά στις 49.918 μονάδες και ο S&P 500 διολίσθησε κατά 1,62% στις 7.266 που είναι και το χαμηλότερο σημείο στο οποίο έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Στα ομόλογα, οι αποδόσεις είχαν ανοδική τάση λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των ανησυχιών για περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις. Η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε στο 4,54% και του 30ετούς έφτασε το 5,02%.

Στα εμπορεύματα, οι τιμές κέρδισαν πάνω από 2% με το Brent να κάνει άλμα στα 93,10 δολάρια και το αμερικανικό αργό να είναι πέριξ των 91 δολαρίων το βαρέλι.

«Θα τους επιτεθούμε και θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας: «Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα». Και στις αγορές ξεκίνησε το… πάρτυ.

Εν τω μεταξύ, ενδεχόμενος εκτροχιασμός της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για τις κινήσεις της Fed, η οποία ίσως αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια εκ νέου πριν το τέλος του για να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Οι επενδυτές είχαν ποντάρει σε μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro. «Το πρόβλημα είναι ότι όσο καθυστερεί η επίλυση της κρίσης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν υψηλές. Και όσο η ενέργεια παραμένει ακριβή, τόσο πιο επίμονος γίνεται ο πληθωρισμός», συμπλήρωσε.

Οι ανησυχίες για τη γεωπολιτική αστάθεια επισκίασαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που είχαν προσφέρει νωρίτερα μία βραχύβια ανακούφιση, αφού – παρά την επιτάχυνση – ο πληθωρισμός κινήθηκε εντός των προβλέψεων, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Την ίδια ώρα, οι προειδοποιήσεις για υπερβολικές αποτιμήσεις εντείνονται σε τμήματα της αγοράς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι μετοχές των «Magnificent Seven» και πολλών εταιρειών ημιαγωγών έχουν καταγράψει εντυπωσιακές αποδόσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ τα δεδομένα αναμένεται να αλλάξουν ριζικά με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της SpaceX, γεγονός που αποσταθεροποιεί τους επενδυτές.

Πάντως, οι μετοχές ημιαγωγών βρέθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων και ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υποχώρησε κατά σχεδόν 3%, με τις Qualcomm, Arm, Micron Technology και Broadcom να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χαμένους του Nasdaq.

Σημαντικές οι απώλειες και της Super Micro Computer, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης 7 δισ. δολαρίων μέσω εκδόσεων μετοχών για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

«Μετά το ιστορικό ράλι, η αγορά χρειαζόταν μια ανάσα και η κατοχύρωση κερδών ήταν αναγκαία για τη διαχείριση του κινδύνου», σημείωσε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Ξεκινώντας από την προσφορά μετοχών της Google την περασμένη εβδομάδα, την IPO της SpaceX αυτή την εβδομάδα και τις πιθανές δημόσιες προσφορές από Meta, OpenAI και Anthropic, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές συγκεντρώνουν ρευστότητα για να συμμετάσχουν».

Στο ταμπλό, οι μετοχές εταιρειών του κλάδου μεταφορών και logistics, όπως οι Knight-Swift Transportation, J.B. Hunt και FedEx Freight, δέχθηκαν πιέσεις μετά την ανακοίνωση της Amazon για τη διεύρυνση της υπηρεσίας μεταφοράς φορτίων μικρότερου όγκου προς το σύνολο των επιχειρήσεων.

Παρά τη γενική κατρακύλα, υπήρξαν και οι «φωτεινές» εξαιρέσεις: η Cracker Barrel Old Country Store σημείωσε μεγάλη άνοδο κοντά στο 25% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της που ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων. Παράλληλα, ράλι έκανε και η η μετοχή της Coca Cola Company με άνοδο άνω του 2%, που αποτελεί ιστορικό υψηλό, λόγω της σταθερής ανάπτυξης κερδών και εσόδων και των θετικών αξιολογήσεων.

Θετικές ήταν και οι κινήσεις των μετοχών των εταιρειών Chevron, Exxon Mobil, Devon Energy και ConocoPhillips με τους επενδυτές να αποβλέπουν σε κέρδη με τη νέα άνοδο του πετρελαίου.