Wolt Consumer Report 2025: Το ποσό μαμούθ για μία μόνο παραγγελία – Στα 32 χιλιόμετρα η πιο μακρινή παράδοση

Αν υπάρχει μία ημέρα που οι Έλληνες πραγματοποιούν τις περισσότερες παραγγελίες, αυτή είναι η Παρασκευή. Σύμφωνα με την έρευνα της Wolt, η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας είναι σταθερά η πιο δυνατή ημέρα σε όγκο παραγγελιών, με την Αθήνα να αναδεικνύεται η πιο ενεργή πόλη της χώρας. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας «Consumer Report 2025» δημοσιοποίησε η Wolt, παρουσιάζοντας τις επιλογές και τις συνήθειες των καταναλωτών στην Ελλάδα.

Από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μέχρι τις πιο «περίεργες» παραγγελίες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει μια χώρα που αγαπά την ποικιλία, την ευκολία και τον καφέ.

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Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του 2025 αναδείχθηκαν ο καφές και το σουβλάκι. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην #1 θέση παγκοσμίως σε παραγγελίες καφέ μέσω της πλατφόρμας της Wolt, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση των Ελλήνων με το αγαπημένο τους ρόφημα.

Την πεντάδα των πιο δημοφιλών κατηγοριών συμπληρώνουν τα burgers, η πίτσα και η ιταλική κουζίνα, ενώ ιδιαίτερα υψηλές παραμένουν και οι παραγγελίες για γλυκά, ελληνική κουζίνα και πρωινό & brunch.

Οι χρήστες της πλατφόρμας δεν περιορίζονται μόνο στη διανομή φαγητού. Στο Wolt Market, τα προϊόντα που δεν λείπουν από το καλάθι των καταναλωτών είναι το νερό, το τυρί και τα αναψυκτικά, αποτυπώνοντας βασικές καθημερινές ανάγκες.

Κατά τις ώρες εργασίας, οι Έλληνες επιλέγουν κυρίως καφέ, σουβλάκι, σάντουιτς, και ζυμαρικά. Αντίθετα, για τις βραδινές λιγούρες, οι προτιμήσεις στρέφονται προς τα burgers, την πίτσα, τις κρέπες και το sushi.

Το 2025 η πιο ακριβή παραγγελία στην Ελλάδα έφτασε τα 7.438,74 ευρώ, η πιο μακρινή παράδοση πραγματοποιήθηκε στα 32 χλμ, ενώ η πιο κοντινή στα 100 μ. Η μεγαλύτερη παραγγελία σε εστιατόριο άγγιξε τα 1.150 ευρώ ενώ στο grocery έφτασε τα 2.230 ευρώ.

Στις κορυφαίες retail κατηγορίες τα προϊόντα ευεξίας, οι τροφές για κατοικίδια, τα καπνικά είδη και τα λουλούδια ξεχωρίζουν, με τα τριαντάφυλλα, τα μικτά μπουκέτα και τις τουλίπες να είναι οι πρώτες επιλογές των χρηστών.