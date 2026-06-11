ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ενέκρινε πρόσφατα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με απαρτία 66,24%, επιτρέποντας την επίσημη έναρξη του βιβλίου προσφορών την επόμενη Τρίτη, 16 Ιουνίου.

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Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, προκειμένου η εταιρεία να διευκολύνει την προσέλκυση νέων επενδυτών, όπως διεθνείς υποδομές και hedge funds, που φημολογείται ότι εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια και εξειδίκευση.

Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί είναι παρόμοιο με εκείνο της ΑΜΚ της ΔΕΗ, καθώς η ύπαρξη δικαιωμάτων προτίμησης ενδέχεται να αποθαρρύνει επενδυτές που δεν έχουν παρόμοια δικαιώματα. Ωστόσο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την ΑΜΚ.

Η διαδικασία του book building αναμένεται να κλείσει στις 18 Ιουνίου, με την εκκαθάριση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας να προγραμματίζεται για τις 23 Ιουνίου, όπως ανέφερε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Κάραμπελας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτή τη στιγμή, το Δημόσιο κατέχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή, μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25,5%) και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (26,1%). Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα συνεισφέρει συνολικά 530 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει εξασφαλιστεί με πρόσφατη τροπολογία του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνεισφέρει περίπου 370 εκατ., με το υπόλοιπο να καλύπτεται από το ταμείο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ που διαθέτει περίπου 147 εκατ. ευρώ.

Από τα 470 εκατ. ευρώ που απομένουν μέχρι το 1 δισ. ευρώ, τα 240 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τους Κινέζους (24%) και τα 250 εκατ. από την αγορά, με εκτιμήσεις να δείχνουν άνετη υπερκάλυψη.

Στη διαδικασία, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εκδώσει 250 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 1 ευρώ η κάθε μία. Η διάθεσή τους θα γίνει μέσω συνδυασμένης προσφοράς, περιλαμβάνοντας διεθνές βιβλίο προσφορών (ιδιωτική τοποθέτηση) και Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, απευθυνόμενη σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές. Το ελληνικό και το διεθνές βιβλίο θα ανοίξουν ταυτόχρονα.

Η τιμή διάθεσης θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά και δεν θα είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία 2,12 ευρώ ανά μετοχή.

Αναφορικά με την πιθανή τιμή διάθεσης, δεδομένου ότι η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με ένα μικρό discount σε σχέση με την τρέχουσα αξία, κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ένα εύρος τιμών μεταξύ 3,8-3,9 €. Σήμερα, η μετοχή διαπραγματεύεται στα 4,22 €.

Η επιτυχία της ΑΜΚ δεν αφορά μόνο την επιτυχία της διαδικασίας, αλλά και την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου του Διαχειριστή, με κύρια έργα τις σημαντικές νησιωτικές διασυνδέσεις, καθώς και αυτή με την Ιταλία.

Τα συνολικά κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2026-2029, συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ. Η πρόσφατη ανακοίνωση για την ανακήρυξη των Fulgor και Prysmian ως προτιμητέων επενδυτών για την κατασκευή καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV και τεχνολογίας εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC) για τις διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, υποδηλώνει την προετοιμασία για την επόμενη ημέρα μετά την ΑΜΚ.