Ανακαίνιση Κατοικίας: Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα για 25.000 κατοικίες – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Από τις 15 Ιουνίου και μέχρι τις 31 Αυγούστου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας».

Πρόκειται για το πρόγραμμα ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς και τη μείωση του στεγαστικού κόστους.

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Πρόκειται για κλειστές κατοικίες οι οποίες θα δοθούν στη συνέχεια για μακροχρόνια ενοικίαση ή θα ιδιοκατοικηθούν.

Η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Μάλιστα επεσήμανε ότι η υποβολή των αιτήσεων θα «ανοίξει» σταδιακά: «Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης. Μετά, θα πάμε κάπου περίπου στα 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά στις αιτήσεις για περίπου 36.000. Θα γίνει σταδιακά, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η έγκριση εκείνων που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσουν πιο γρήγορα στις ανακαινίσεις».

Ποιες κατοικίες εντάσσονται

Η δράση αφορά δύο κατηγορίες ακινήτων:

Κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024-2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας ωφελούμενων και ποσοστά επιχορήγησης

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια (έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης), με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια, θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσει στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης το Σεπτέμβριο.

Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) σε κλειστή κατοικία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4,

β) εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε ανοικτή κατοικία και μόνο εφόσον η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του. Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, απαιτείται η παροχή συναίνεσης του επικαρπωτή.

Το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει έως 80% με προσαύξηση 5% για:

ορεινές ή νησιωτικές περιοχές,

μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες,

ΑμεΑ

αυξάνοντας το τελικό ποσοστό έως 95%.

Ύψος επιδότησης

Η επιδότηση ανέρχεται σε έως 300 €/τ.μ ή έως 36.000 € ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.). Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 € για:

μηχανικούς,

ΠΕΑ,

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου,

άδειες,

ελέγχους ολοκλήρωσης.

Βασικές προϋποθέσεις είναι η κατοικία να:

– έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990,

– είναι έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους),

– βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ,

– μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1/1/2020,

– μην είναι καταχωρημένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Τρόπος καταβολής της επιχορήγησης και ίδια συμμετοχή

Τα ποσά της επιχορήγησης κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης της επιχορήγησης του ωφελούμενου και παραμένουν δεσμευμένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της δράσης.

Τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

Μετά την υπαγωγή της αίτησης χρηματοδότησης στη δράση καταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό η 1η δόση της επιχορήγησης (προκαταβολή), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση υπαγωγής. Για την χρήση της 1ης δόσης της επιχορήγησης, η οποία θα βρίσκεται ήδη δεσμευμένη στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησής του, ο ωφελούμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει διακινήσει σαράντα τις εκατό (40%) των ιδίων κεφαλαίων μέσω τραπεζικού συστήματος στους αναδόχους/προμηθευτές της επιλογής του με δική του ευθύνη και μέριμνα και τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής να υποβληθούν για έλεγχο.

Το Έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχει υλοποιηθεί το σύνολο των παρεμβάσεων, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. Με τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του Έργου εκδίδεται σχετική απόφαση ολοκλήρωσης.

Υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

– πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία,

– και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Μετά την επιδότηση και για 5 χρόνια:

– οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση,

– οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση με το ενοίκιο να παραμένει σταθερό για 3 έτη.

Απαγορεύεται:

– η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb),

– η επαγγελματική χρήση,

– η υπεκμίσθωση.

Επίσης, στην περίπτωση που το ακίνητο μεταβιβαστεί εντός 5ετίας θα επιστραφεί η επιχορήγηση

Επιλέξιμες δαπάνες και ποσά επιχορήγησης

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της δράσης ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής της επιλέξιμης κατοικίας.

β) Δαπάνες για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

γ) Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών

Οι δαπάνες για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων του έργου και ως μέγιστο ποσοστό το σαράντα τοις εκατό (40%), συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας δαπάνης και της αναλογούσας ιδιωτικής συμμετοχής,

Υποβολή – αξιολόγηση και διαδικασία υπαγωγής

Η διαδικασία συμμετοχής στη δράση διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει δύο διακριτά στάδια:

α) την έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας η οποία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 του μηνός. Η έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότηση. Είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

β) την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης αρχής γενομενης από την 1η Σεπτεμβρίου. Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης θα διενεργηθεί σε διακριτές χρονικά φάσεις (προτεραιότητες), ανάλογα με την κατηγορία των ακινήτων (κλειστά/ανοικτά). Κατά πρώτη φάση θα υποβληθούν Αιτήσεις Χρηματοδοτήσεις, που θα αφορούν αποκλειστικά κλειστά ακίνητα και στην συνέχεια αυτές που θα αφορούν ανοικτά. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δεν έχει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, στην αίτηση θα υποβάλλει μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά ενός 3 μηνών.

Υποχρεώσεις ωφελούμενων

Ο κάθε ωφελούμενος οφείλει εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και όχι αργότερα από τις 31/12/2028, να ολοκληρώσει το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα το αίτημα ολοκλήρωσης.

Ειδικά για τις κατοικίες, που έχουν ενταχθεί με σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συνάψει και να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.