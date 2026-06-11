Ανοδικά-κινείται-η-wall-street-με-ώθηση-από-την-ανάκαμψη-του-κλάδου-των-ημιαγωγών

Στη Wall Street, οι μετοχές κινούνται ανοδικά την Πέμπτη (11/6), ενισχυμένες από την ανάκαμψη του κλάδου των ημιαγωγών μετά τις πρόσφατες πιέσεις που είχαν δεχθεί. Ωστόσο, τα κέρδη περιορίζονται λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,31% στις 7,289.26 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,42% στις 25,268.33 μονάδες. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 0,58% στις 50,206.97 μονάδες.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το Νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους».

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από νέες «αμυντικές επιδρομές αυτοάμυνας» που εξαπέλυσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανάρτηση της διοίκησης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι μετοχές των εταιρειών Micron Technology, Advanced Micro Devices (AMD) και Intel ανέκαμψαν, ενώ το χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο iShares Semiconductor ETF σημείωσε άνοδο 3%.

Να σημειωθεί ότι το ETF των ημιαγωγών βρισκόταν υπό πίεση και αυτή την εβδομάδα, μετά από τη βουτιά 10% που κατέγραψε την Παρασκευή, γεγονός που οδήγησε πολλούς επενδυτές να αναρωτηθούν αν η εντυπωσιακή ανοδική πορεία του κλάδου είχε πλέον ολοκληρωθεί.

Στα αξιόλογα της μέρας, η Bank of America αναβάθμισε την Πέμπτη τη σύστασή της για τη μετοχή της Intel από «υποαπόδοση» (underperform) σε «αγορά» (buy), με αποτέλεσμα η μετοχή να ενισχυθεί κατά 5%.

Επισημαίνεται ότι η ανάκαμψη των μετοχών των ημιαγωγών ήρθε καθώς αυξάνεται ο ενθουσιασμός ενόψει της χρηματιστηριακής εισαγωγής της SpaceX την Παρασκευή (12/6), η οποία θα μπορούσε να αναδείξει τις αναμενόμενες προοπτικές ανάπτυξης που σχετίζονται με την επέκταση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι η πρόσφατη αδυναμία του κλάδου των ημιαγωγών οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί πωλούν μετοχές τεχνολογίας από τα χαρτοφυλάκιά τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ρευστότητα για τη συμμετοχή τους στη δημόσια εγγραφή της SpaceX, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή όλων των εποχών, με αποτίμηση περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα κέρδη στον τεχνολογικό κλάδο καταγράφηκαν παρά το γεγονός ότι οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν κατά 9%, αφού η εταιρεία λογισμικού ανακοίνωσε σχέδια άντλησης επιπλέον 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω έκδοσης μετοχών και χρέους, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σε άλλα οικονομικά νέα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 1,1% το Μάιο, υψηλότερα από την πρόβλεψη 0,7% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones.

Ο δομικός πληθωρισμός -ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας- διαμορφώθηκε στο 0,4%, χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 0,5%.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές είχαν υποχωρήσει κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/6), εξαιτίας ενός ακόμη ισχυρού ξεπουλήματος στον κλάδο των ημιαγωγών και της κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν.

Η Βικτόρια Φερνάντες, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Crossmark Global Investments, δήλωσε ότι πολλοί επενδυτές στρέφονται πλέον σε τοποθετήσεις που θεωρούν ως το αντίθετο της στρατηγικής που βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και η οποία τροφοδότησε το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου των μετοχών κατά τη διάρκεια του έτους.

«Νομίζω ότι αυτό που αναζητούν οι επενδυτές είναι πού μπορούν να κατευθυνθούν ώστε να αντισταθμίσουν κατά κάποιον τρόπο την τοποθέτησή τους στην τεχνολογία. Ποιο θα μπορούσε να είναι το αντίθετο της δυναμικής και του υψηλού beta που χαρακτήρισε την αγορά;» δήλωσε στο CNBC συμπληρώνοντας ότι:

«Βλέπουμε αυτή τη μετατόπιση κεφαλαίων από την τεχνολογία προς ορισμένους τομείς που είχαν πιεστεί αρκετά τους προηγούμενους μήνες».

Κλείνοντας, όπως ανέφερε η Φερνάντες, ολοένα και περισσότεροι πελάτες της τοποθετούν κεφάλαια σε άλλους κλάδους, όπως οι φαρμακευτικές και οι βιοτεχνολογικές εταιρείες στο χώρο της υγείας, καθώς και σε χρηματοοικονομικούς και ενεργειακούς τομείς.