ΒΙΟΤΕΡ: Εξέλιξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης, γενική συνέλευση στις 24/6

Η ΒΙOΤΕΡ εισέρχεται σε διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της, έπειτα από την αποδοχή πρότασης των Cepal, Intrum και doValue για την πλήρη ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεών της.

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Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 68 εκατ. ευρώ μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και την αύξηση κεφαλαίου έως 2 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της νέας συμφωνίας αναδιάρθρωσης και για την οριστική ρύθμιση των υπολειπόμενων τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙOΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής: η «Εταιρία»), εν όψει της απόφασης που έλαβε για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα θέματα της οποίας περιλαμβάνεται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καταρτίζει την ακόλουθη Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4706/2020, την παράγραφο 4.1.1 περ. 13 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και το άρθρο 13 της Απόφασης 25 (15.4.2024) της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και υποβάλλει την παρούσα Έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συγκληθεί για τις 24 Ιουνίου 2026, με θέμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 68.000.000 ευρώ, για την απορρόφηση αντίστοιχων ζημιών, με παράλληλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2.000.000 €, με πρόβλεψη για μερική κάλυψη, μέσω άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Α. Εισαγωγή

Η Εταιρία αποδέχτηκε την πρόταση των εταιρειών CEPAL, Intrum και DoValue, οι οποίες διαχειρίζονται τις απαιτήσεις των πιστωτών για τη συνολική ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων. Θα ακολουθήσει η υπογραφή νέας συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η οποία θα περιλαμβάνει α) τη ρύθμιση και αναδιάρθρωση των υπολειπόμενων τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, οι οποίες θα διευθετηθούν οριστικά και αμετάκλητα και β) την υλοποίηση των συμφωνημένων μεταβιβάσεων και ρυθμίσεων περιουσιακών στοιχείων.

Για την εξασφάλιση της βιώσιμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία, αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2026 να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την οποία έχει συγκαλέσει για την 24η Ιουνίου 2026, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την απορρόφηση ζημιών ύψους 68.000.000 €, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 4,16€ σε 0,30€ – με δεδομένο ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας δεν θα αλλάξει τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι – και την άντληση κεφαλαίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 2.000.000 € μέσω της έκδοσης έως 6.666.667 νέων κοινών ονομαστικών άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 0,30€ η καθεμία (εφεξής: οι «Νέες Μετοχές»). Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν θα εξαρτηθεί από το ποσό της αύξησης που θα καλυφθεί εν τέλει (σημειώνεται ότι έχει αναληφθεί υποχρέωση από τους βασικούς μετόχους για καταβολή ποσού 1.400.000 ευρώ, για την κάλυψη 4.666.667 Νέων Μετοχών). Επιπλέον, αποφάσισε να προτείνει στην Γ.Σ. να αποφασίσει τα ακόλουθα:

α) Η αύξηση να γίνει με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, παρέχοντας στους κατέχοντες και ασκούντες δικαίωμα προτίμησης τη δυνατότητα να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες μετοχές που ενδέχεται να παραμείνουν αδιάθετες (δικαίωμα προεγγραφής), οι οποίες θα διανεμηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασκούντων το δικαίωμα προτίμησης και το δικαίωμα προεγγραφής.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση – και το Δ.Σ. κατ’ εξουσιοδότησή της – θα ορίσει την ακριβή διαδικασία, ώστε από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι, όπως αποτυπώνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρίας, θα δηλώνουν απ’ ευθείας στην Εταιρία 1) αν επιθυμούν να ασκήσουν οι ίδιοι το δικαίωμα προτίμησης, δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και αν επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα προεγγραφής και για ποιον αριθμό Νέων Μετοχών, 2) αν επιθυμούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα προτίμησης, δηλώνοντας τον αριθμό των δικαιωμάτων προτίμησης που θα μεταβιβάσουν, το πρόσωπο που θα αποκτήσει το δικαίωμα προτίμησης και τα στοιχεία του συμμετέχοντος σε λογαριασμό του οποίου είναι καταχωρισμένες μετοχές του αποκτώντος, 3) στην περίπτωση 2, τη διαδικασία με την οποία οι δικαιούχοι του δικαιώματος προτίμησης θα δηλώνουν αν θα το ασκήσουν, δηλώνοντας τον αριθμό των Νέων Μετοχών και αν επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα προεγγραφής και για ποιον αριθμό Νέων Μετοχών. Ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της τιμής διάθεσης για όσους έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης περιγράφεται παρακάτω.

β) Για την υπολογισμό των Νέων Μετοχών που θα αποκτώνται κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σε κάθε υφιστάμενη μετοχή θα αντιστοιχεί 0,37923 Νέας Μετοχής. Η Γενική Συνέλευση θα φροντίσει για την στρογγυλοποίηση των Νέων Μετοχών που θα αναλογούν σε όσους ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης και θα παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση αυτών των θεμάτων.

γ) Η Γενική Συνέλευση θα ορίσει το γενικό πλαίσιο και θα εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. να καθορίσει ειδικότερα i) την ημερομηνία έναρξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, σε συνάρτηση και με την υποβολή στο Euronext Athens του πληροφοριακού δελτίου και τη δημοσίευσή του, και να καθορίσει τον τρόπο μεταβίβασης του δικαιώματος προτίμησης, ii) τη διαδικασία καταγραφής του προσώπου του δικαιούχου του δικαιώματος προτίμησης, iii) την ημερομηνία λήξης της δυνατότητας μεταβίβασης του δικαιώματος προτίμησης, iv) την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, v) τον τρόπο καταβολής της αξίας διάθεσης των αποκτώμενων μετοχών και vi) τη διαδικασία ενημέρωσης του συμμετέχοντος σε λογαριασμό του οποίου τηρούνται οι μετοχές του που άσκησε το δικαίωμα προτίμησης.

δ) Να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. από την Γ.Σ. να ορίσει τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, σε συνδυασμό με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής και του υπολογισμού των επιπλέον Νέων Μετοχών που αναλογούν στους ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής, να μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, να προσαρμόσει το Καταστατικό της Εταιρίας σύμφωνα με το τελικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Euronext Athens.

ε) Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γ.Σ. για τη διενέργεια της Αυξήσεως.

στ) Η προθεσμία καταβολής δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης της Γ.Σ. για τη διενέργεια της Αυξήσεως, όπως θα ορίσει το Δ.Σ.

ζ) Να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

B. Γενικές Κατευθύνσεις επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της Αύξησης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν θα ανέλθουν σε 2.000.000 ευρώ.

Αποφασίζεται το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν, από την πλήρη ή μερική κάλυψη της Αύξησης, να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της νέας συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η οποία θα υπογραφεί με τους πιστωτές της, για την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των υπολειπόμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και την υλοποίηση των συμφωνημένων διευθετήσεων περιουσιακών στοιχείων, τηρουμένου του χρονοδιαγράμματος της συμφωνίας.

Γ. Απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε το 2007, δηλαδή πριν από περισσότερο από τρία χρόνια. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4706/2020, δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση.

Δ. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 13.1 της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην Έκθεση του άρθρου 22 του ν. 4706/2020 που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των βασικών μετόχων για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους στον Εκδότη έως την ολοκλήρωση της αύξησης και για διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Η βασική μέτοχος κυρία Αντωνία Κατσαρού (13,814%) ανακοίνωσε ότι είτε η ίδια είτε εταιρεία που θα υποδείξει θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύπτοντας ποσό τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ. Διευκρινίζει ότι αν η συμμετοχή γίνει από τρίτο πρόσωπο, αυτό θα είναι εταιρεία που ανήκει στην ίδια και στους υιούς της Ανδρέα, Αντώνιο και Άγγελο, οι οποίοι κατέχουν ήδη ποσοστά 8,617%, 5,022% και 4,937% αντίστοιχα.

Εάν η συμμετοχή γίνει από την κυρία Κατσαρού, θα διατηρήσει και θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, διατηρώντας το για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Εάν η συμμετοχή γίνει από εταιρεία που θα υποδείξει η κυρία Κατσαρού, θα εκχωρήσουν τα δικαιώματα προτίμησης στις εταιρείες αυτές και θα διατηρήσουν όλοι ή θα αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.