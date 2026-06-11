Δένδιας: Θεσμική τομή η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων
Ευχαρίστησε τις εθελόντριες για την επιλογή τους στον δρόμο της προσφοράς και του καθήκοντος και τους ευχήθηκε καλή θητεία – Επισκέφθηκε το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ Λαμίας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ Λαμίας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Το Κέντρο Εκπαίδευσης συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τομή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».
Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επισκέφθηκα το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ #Λαμίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης που συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τομή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του… pic.twitter.com/Lfgan1yT9I
— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 11, 2026
«Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του καθήκοντος και ευχήθηκα να έχουν καλή θητεία», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
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