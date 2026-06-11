Δήμας:-«Μέσα-στο-καλοκαίρι-σε-κυκλοφορία-η-επέκταση-του-Μετρό-Θεσσαλονίκης»

O κ. Δήμας δήλωσε ότι η πολιτική ηγεσία παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την πορεία του έργου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτάχυνση των εργασιών.

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Σύσκεψη εργασίας με θέμα την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο αμαξοστάσιο του Μετρό στην Πυλαία, υπό τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, με τη συμμετοχή της Διοίκησης της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και στελεχών της αναδόχου κοινοπραξίας.

Μετά τη σύσκεψη, ο κ. Δήμας δήλωσε ότι η πολιτική ηγεσία παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την πορεία του έργου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτάχυνση των εργασιών τους τελευταίους μήνες και στους πέντε σταθμούς.

«Τα δοκιμαστικά συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό, έχουμε μέχρι στιγμής πολύ καλά αποτελέσματα και υπολογίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι, προς τα τέλη Ιουλίου, θα δοθούν στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση οι πέντε επιπλέον σταθμοί του Μετρό», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Συμπλήρωσε ότι η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό έως και τις 19 Ιουνίου ήταν επιβεβλημένη για να γίνουν οι δοκιμές που απαιτούνται και να εκδοθούν οι αναγκαίες διεθνείς πιστοποιήσεις, καθώς η επέκταση προς την Καλαμαριά συνεπάγεται τη σύνδεση δύο συστημάτων.

«Απομένουν μικρής έκτασης εργασίες στο στάδιο της κατασκευής και τα περισσότερα συστήματα έχουν πλήρως εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και είναι λειτουργικά, αλλά πρέπει να είναι στο 100%», τόνισε ο κ. Δήμας.

Ερωτηθείς για τις μελλοντικές επεκτάσεις του Μετρό, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε πως με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, το ενδιαφέρον θα στραφεί με ακόμα μεγαλύτερο βάρος και ταχύτητα στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με την πρόοδο κατασκευής της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, ο κ. Δήμας ανέφερε πως έχει ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου και τα δύο καλούπια του έργου συνεχίζουν τη σκυροδέτηση.

«Είναι ένα πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης ή της Ελλάδος. Είναι ένα καινοτόμο έργο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Ο στόχος, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, δεν αλλάζει, είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027», πρόσθεσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.