Δεύτερη-ημέρα-επεισοδίων-στο-Μπέλφαστ-μετά-την-επίθεση-με-μαχαίρι:-27-άνθρωποι-εγκατέλειψαν-τα-σπίτια-τους,-η-αστυνομία-ερευνά-υποκίνηση-μέσω-διαδικτύου

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, το Μπέλφαστ και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του Στίβεν Όγκιλβι, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 27 άνθρωποι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις αρχές να ερευνούν τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας.

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Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματία απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών, ζητώντας να μη χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτηθούν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η παρέμβαση της οικογένειας του Στίβεν Όγκιλβι έγινε μέσω ανακοίνωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), κατά τη διάρκεια της δεύτερης νύχτας ταραχών που ακολούθησαν την επίθεση.

«Νιώθουμε αποτροπιασμό για όσα συνέβησαν»

Στην ανακοίνωσή τους, οι συγγενείς του τραυματία καταδίκασαν τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι, στη διάρκεια των οποίων πυρπολήθηκαν κατοικίες, αυτοκίνητα και λεωφορείο, ενώ σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

🚨 Une barricade en feu vient d’être dressée par les manifestants anti-immigration pour bloquer les forces de l’ordre à Belfast. pic.twitter.com/EIAKzmHqEJ — Frontières (@Frontieresmedia) June 10, 2026

«Νιώθουμε αποτροπιασμό για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν χθες σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία μετά από όσα συνέβησαν», ανέφερε η οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι «η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός».

Οι συγγενείς του θύματος ξεκαθάρισαν επίσης ότι δεν επιθυμούν η υπόθεση να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία.

«Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει εχθρότητα. Μην το κάνετε στο όνομα του αγαπημένου μας προσώπου, γιατί δεν συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες», τόνισαν.