Δημόσια παρουσίαση του Bastion AI από την nvisionist

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την αποτίμηση της διετίας λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), η nvisionist παρουσίασε δημόσια το Bastion AI, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης αφιερωμένη στην προστασία κρίσιμων υποδομών, συνόρων και στρατηγικών εγκαταστάσεων. Το Bastion AI μετατρέπει την τεχνητή νοημοσύνη από εργαλείο παρακολούθησης σε εργαλείο επιχειρησιακής συνείδησης και λήψης αποφάσεων.

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Η εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ: Απολογισμός – Αποτελέσματα – Στρατηγική Προοπτική», με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, συγκέντρωσε την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), διεθνείς οργανισμούς όπως το NATO Innovation Fund και την AID (Agence de l’innovation de défense) της Γαλλίας, καθώς και θεσμικούς επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η θεμελιώδης αλλαγή κουλτούρας που φέρνει η «Ατζέντα 2030», με τις Ένοπλες Δυνάμεις να θέτουν πλέον συγκεκριμένα επιχειρησιακά ερωτήματα στο εγχώριο οικοσύστημα, αναζητώντας έξυπνες, ευέλικτες και ελληνικές λύσεις, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της καινοτομίας και των τεχνολογιών διττής χρήσης για το μέλλον της χώρας.

Η nvisionist ήταν μία από τις ελάχιστες εταιρείες που επιλέχθηκαν από το ΕΛΚΑΚ για να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις στην έκθεση καινοτομίας της εκδήλωσης, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στην κορυφή του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Το Bastion AI βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της έκθεσης, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από εκπροσώπους της πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, διεθνών οργανισμών και του επιχειρηματικού κόσμου.

Το Bastion AI αποτελεί τη νέα γενιά συστημάτων παρακολούθησης και προστασίας κρίσιμων υποδομών της nvisionist. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα είναι η επιχειρησιακή πρόοδος της τεχνολογικής βάσης του nvFirePro, ενός ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης πυρανίχνευσης που ανέπτυξε η εταιρεία, το οποίο εντοπίζει καπνό και εστίες φωτιάς σε απόσταση 17,5 km και μπορεί να παρακολουθεί περίπου 950 km² με ενημέρωση των αρχών σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Ενώ το nvFirePro εστιάζει στην έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, το Bastion AI επεκτείνει την ίδια τεχνολογική βάση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, ανίχνευσης και αξιολόγησης απειλών για κρίσιμες υποδομές και εφαρμογές ασφάλειας.

Αυτή η δοκιμασμένη αρχιτεκτονική Edge AI, Computer Vision και Machine Learning, έχει επεκταθεί στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των Τεχνολογιών Διττής Χρήσης (Dual-Use Technologies). Το Bastion AI είναι σχεδιασμένο να παρέχει συνεχόμενη επίγνωση κατάστασης, αυτόματη ανίχνευση, ταξινόμηση και αξιολόγηση απειλών σε πραγματικό χρόνο. Με εξειδικευμένες λειτουργίες προστασίας συνόρων, βραχονησίδων, ενεργειακών εγκαταστάσεων, λιμένων και αεροδρομίων, καθώς και με προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων (αντι-drone/C-UAS), η πλατφόρμα ανταποκρίνεται άμεσα στα σύγχρονα ζητήματα ασφαλείας.

Η συμμετοχή της nvisionist επιβεβαιώνει τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας «A Dual Use Nation: Startups» που παρουσίασε το ΕΛΚΑΚ, τα οποία δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (63%) και οι εφαρμογές διττής χρήσης (76%) αποτελούν το νέο πεδίο εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μετατοπίζοντας το οικοσύστημα από μεμονωμένες λύσεις σε ολοκληρωμένες, εξαγώγιμες πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αμυντική και τεχνολογική στρατηγική στρέφεται δυναμικά προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα αυτόνομα συστήματα, η παρουσίαση του Bastion AI απαντά στην αυξανόμενη ανάγκη της Ευρώπης για επενδύσεις στη θωράκιση κρίσιμων υποδομών, με συστήματα προστασίας, τεχνολογίες παρακολούθησης και προηγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης διττής χρήσης στην πολιτική προστασία, την ασφάλεια και την άμυνα.

Όπως δήλωσε ο CEO και πρόεδρος της nvisionist, Βασίλης Ορφανός: «Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτήν τη σπουδαία εθνική προσπάθεια μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Χαιρετίζουμε την πολύτιμη συνεργασία του ΕΛΚΑΚ, το οποίο στα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε θεσμό καταλυτικής σημασίας, που γεφυρώνει την έρευνα με την επιχειρησιακή αξία και ενισχύει ουσιαστικά την εξωστρέφεια της χώρας μας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και του αμυντικού κλάδου. Η συμμετοχή μας σε μια εκδήλωση που αποτυπώνει τη νέα εντυπωσιακή δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας μας γεμίζει αισιοδοξία και υπερηφάνεια.»

Ευχαριστούμε θερμά το ΕΛΚΑΚ για την ιδιαίτερη τιμή να μας επιλέξει μεταξύ των ελαχίστων εταιρειών που κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις, επιβεβαιώνοντας τη ηγετική μας θέση στον κλάδο. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του Bastion AI σε αυτήν την επετειακή εκδήλωση αποτελεί ορόσημο για τη nvisionist, αλλά και μια ισχυρή επιβεβαίωση των δυνατοτήτων του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογικής καινοτομίας.

Το Bastion AI αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογίες αιχμής με παγκόσμια προοπτική και η nvisionist θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνολογική πρωτοπορία και την ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του αύριο.»