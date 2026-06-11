Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, June 11
    Εκτόξευση-7%-για-την-hugo-boss-μετά-την-πρόταση-εξαγοράς-ύψους-2-δισ.-από-την-frasers
    Εκτόξευση 7% για την Hugo Boss μετά την πρόταση εξαγοράς ύψους 2 δισ. από την Frasers

    Εκτόξευση 7% για την Hugo Boss μετά την πρόταση εξαγοράς ύψους 2 δισ. από την Frasers

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η προσφορά της Frasers αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Hugo Boss την Τετάρτη.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Ισχυρά κέρδη καταγράφει στις συναλλαγές της Πέμπτης η μετοχή της Hugo Boss, στον απόηχο της πρότασης εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας μόδας από την Frasers.

    Πιο αναλυτικά, η μετοχή της Hugo Boss ενισχύεται κατά 7% στα 7,45 ευρώ το πρωί της Πέμπτης, καθώς η Frasers -η οποία κατέχει μερίδιο 26% στην Hugo Boss- ανακοίνωσε την Τετάρτη πως προσφέρει 38 ευρώ/μετοχή σε μετρητά για το υπόλοιπο των μετοχών της Hugo Boss, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 1,978 δισ. ευρώ.

    Η προσφορά της Frasers αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Hugo Boss την Τετάρτη.

    Η Frasers ανέφερε ακόμα ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Hugo και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Daniel Grieder και τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου Stephan Sturm.

    Η Frasers δήλωσε ότι αναμένει ότι η εξαγορά, η οποία υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις, θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ η μετοχή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί κατά 2,14% στις πρωινές συναλλαγές της Πέμπτης.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.