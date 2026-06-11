Ελληνικό: Ολοκληρώνεται η συμφωνία Lamda-ION έως το τέλος Ιουλίου

Εκτιμάται ότι η συμφωνία μεταξύ της Lamda Development και του ιταλικού ομίλου ΙΟΝ για την ανάπτυξη ενός Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, αν και παραμένουν ορισμένα ζητήματα προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με πληροφορίες.

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Μετά από μακρά καθυστέρηση, φαίνεται πως η διαδικασία προχωρά για το συγκεκριμένο ντιλ, το οποίο συνιστά σημαντικό βήμα για την πρόοδο της επένδυσης.

«Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται οι όροι. Πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία με πολλές λεπτομέρειες,» δηλώνουν πηγές.

«Ο επενδυτής δείχνει να είναι πρόθυμος να προχωρήσει, αλλά υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Το συνολικό ποσό που επιδιώκει να εισπράξει η Lamda από τη συμφωνία φτάνει τα 450 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η συνολική αξία της επένδυσης του ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας υπολογίζεται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά την ανάπτυξή του.

Επιπλέον, ο Όμιλος ION θα αποκτήσει μετοχές που αναλογούν σε ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda.

Χθες ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων επταετών ομολόγων της εταιρείας, με την οποία άντλησε περίπου 340 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οδυσσέας Αθανασίου (φωτ.) ανακοίνωσε την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο.

Παράδοση αθλητικών πάρκων

Στο μεταξύ, τον Ιούλιο αναμένεται η παράδοση των αθλητικών πάρκων του Ελληνικού, καθώς μια σειρά έργων εισέρχονται στην τελική φάση τους κατά το επόμενο έτος.

Σε λίγες εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο χώρος του στίβου, τα γήπεδα μπάσκετ και τένις, 4 γήπεδα ποδοσφαίρου και ο στίβος ρίψεων, ενώ μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη η λίμνη -που προορίζεται για κανό καγιάκ- μαζί με το περιβάλλον πάρκο.

Έλευση πρώτων κατοίκων

Ένα σημαντικό ορόσημο για την επένδυση είναι η έλευση των πρώτων κατοίκων. Από τις αρχές του 2027 θα αρχίσουν να παραδίδονται διαμερίσματα (Little Athens) καθώς αναμένεται ότι μέσα στο έτος θα υπάρξουν αρκετοί αγοραστές που θα μετακομίσουν στο Ελληνικό.

Χρονοδιαγράμματα

Το καλοκαίρι του 2027 προγραμματίζονται τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου Riviera Galleria, με έκταση 23.000 τ.μ. που βρίσκεται στην ακτή.

Αναφορικά με την ανάπτυξη των δύο υπερπολυτελών ξενοδοχείων 5 αστέρων από τον όμιλο ΤΕΜΕΣ στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού, η διαδικασία προχωρά κανονικά. Αναμένεται ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα υποβληθεί η αίτηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Mandarin Oriental.

Επιπλέον, το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τη λειτουργία του από το φθινόπωρο του 2028, μαζί με τις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου.

Στο μέτωπο του IRC (Integrated Resort Complex) που υλοποιείται από την κοινοπραξία Hard Rock International και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2029.