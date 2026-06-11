Εντυπωσιακή-άνοδος-και-στους-τρεις-βασικούς-δείκτες-της-wall-street

Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψαν στη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, με ώθηση από την ανάκαμψη των μετοχών ημιαγωγών, μετά την ανακοίνωση του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ακυρώνονται οι προγραμματισμένες επιθέσεις στο Ιράν για το βράδυ και ότι οι ΗΠΑ πρόκειται σύντομα να υπογράψουν συμφωνία με τη χώρα.

Ο δείκτης S&P 500 Index ενισχύθηκε κατά 1,75% και έκλεισε στις 7.394,30 μονάδες, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 2,54% στις 25.809,66 μονάδες. Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 929,97 μονάδων ή 1,86%, κλείνοντας στις 50.848,75 μονάδες.

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Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι «έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Πρόσθεσε: «Θα υπάρξει σύντομα υπογραφή και τα έγγραφα είναι σχεδόν έτοιμα. Θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα».

Οι μετοχές είχαν ήδη ενισχυθεί νωρίτερα, μετά την ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για το βράδυ».

«Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία, ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», πρόσθεσε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου West Texas Intermediate Crude Oil υποχώρησαν κατά 2,58% στα 87,71 δολάρια το βαρέλι, μετά τις ανακοινώσεις. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 2,92% στα 90,38 δολάρια το βαρέλι, με περαιτέρω πτώση και μετά το κλείσιμο.

Οι αγορές βρίσκονταν σε ένταση πριν από τις δηλώσεις αυτές. Οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί νωρίτερα, μετά την ανάρτηση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν «ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ απόψε». Είχε επίσης δηλώσει ότι «σε κάποιο όχι πολύ μακρινό σημείο στο μέλλον θα αναλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα ενεργειακά σημεία υποδομής και θα αποκτήσουμε πλήρη έλεγχο των πετρελαϊκών και φυσικού αερίου αγορών τους».

«Οι αγορές δεν φαίνονται να επηρεάζονται ιδιαίτερα» από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Tόμας Μάρτιν. «Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που έχουμε δει δεν δείχνουν ότι η άνοδος του πετρελαίου περνά σε άλλους τομείς, επομένως τα θεμελιώδη της οικονομίας παραμένουν σχετικά ισχυρά. Για τις αγορές, αυτό είναι περίπου η “κατάσταση σταθερότητας”».

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 1,1% τον Μάιο. Πρόκειται για υψηλότερη μέτρηση από το 0,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Ο δομικός πληθωρισμός – που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων – διαμορφώθηκε στο 0,4%, κάτω από την πρόβλεψη του 0,5%.

Ανοδική κίνηση στις μετοχές των Micron Technology, Advanced Micro Devices και Intel Corporation έδωσε ώθηση στην αγορά. Το ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor ETF ενισχύθηκε πάνω από 8%. Το συγκεκριμένο ETF είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά από πτώση 10% την Παρασκευή, γεγονός που οδήγησε αρκετούς επενδυτές να αμφισβητήσουν αν η έντονα ανοδική πορεία του κλάδου έχει ολοκληρωθεί. Η Intel αναβαθμίστηκε από την Bank of America από «underperform» σε «buy», με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 9%.

Ενθουσιασμός καταγράφεται επίσης και ενόψει της δημόσιας εγγραφής της SpaceX την Παρασκευή, με ορισμένους επενδυτές να εκτιμούν ότι η πρόσφατη αδυναμία στον κλάδο των ημιαγωγών συνδέεται με ανακατανομή κεφαλαίων ενόψει της IPO, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία με αποτίμηση περίπου 1,8 τρισ. δολαρίων.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι τεχνολογικοί τίτλοι σε θετικό έδαφος. Οι μετοχές της Oracle υποχώρησαν κατά 8%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια άντλησης επιπλέον 20 δισ. δολαρίων μέσω μετοχών και χρέους για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές είχαν υποχωρήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, λόγω νέας πτώσης στον κλάδο των ημιαγωγών και κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν