Εξάρχου: Ο Κάθετος Διάδρομος θα ενισχύσει την ενεργειακή σταθερότητα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας Atlantic SEE LNG Trade ανέφερε ότι η εξασφάλιση μακροπρόθεσμων συμβάσεων για υγροποιημένο φυσικό αέριο με προμηθευτές από τις ΗΠΑ γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, λόγω των αναταραχών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν στην παγκόσμια αγορά.

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Σύμφωνα με το -, ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Ασιάτες αγοραστές για το αμερικανικό LNG έχει ενταθεί, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, περιορίζοντας το 20% των παγκόσμιων προμηθειών και προκαλώντας αύξηση στις τιμές spot.

Αυτό καθιστά τις αμερικανικές εταιρείες απρόθυμες να υπογράψουν τις 20ετείς συμβάσεις που επιδιώκει η Atlantic SEE, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβο LNG στην ευρύτερη περιοχή.

«Οι Αμερικανοί προμηθευτές έχουν γίνει διστακτικοί στο να δεσμευτούν σε μια τιμή για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνέντευξή του. «Αυτή η κατάσταση διαφέρει από αυτήν που παρατηρούσαμε πριν από έξι μήνες, όταν αναζητούσαν τέτοιες μακροπρόθεσμες συμφωνίες».

Αβεβαιότητα για τις τιμές

Η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη των τιμών, μετά τη ζημιά στον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής LNG στο Κατάρ, έχει οδηγήσει ορισμένους προμηθευτές από τις ΗΠΑ να προσφέρουν κίνητρα για τη μείωση του όγκου των υφιστάμενων συμβολαίων, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Εξαιτίας των κεφαλαιακών δεσμεύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων LNG στις ΗΠΑ, οι μικρότεροι αγοραστές ενδέχεται να δυσκολευτούν να υπογράψουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με Αμερικανούς προμηθευτές. Μεγάλο ποσοστό της αμερικανικής παραγωγής έχει ήδη δεσμευτεί σε μακροχρόνιες συμβάσεις με την Ευρώπη και την Ασία.

Η Atlantic SEE, η οποία είναι κοινοπραξία μεταξύ του Ομίλου Aktor και της ελληνικής κρατικής εταιρείας ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπέγραψε τον Νοέμβριο μία συμφωνία διάρκειας 20 ετών με την Venture Global για την εισαγωγή 4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG ετησίως από το 2030.

Η πλειονότητα αυτού του όγκου θα κατευθυνθεί σε γειτονικές χώρες της περιοχής, περιλαμβάνοντας 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα για την Αλβανία και 0,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η εταιρεία στοχεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, γεγονός που θα ανεβάσει το σύνολο των συμφωνιών προμήθειας στα 3,7 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor.

Η αναζήτηση συμφωνιών για LNG από τις ΗΠΑ εκ μέρους της Ελλάδας συμβαδίζει με τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών του καυσίμου από τη Ρωσία έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αν επιτευχθούν συμφωνίες με τη Βουλγαρία και την Ουκρανία αργότερα φέτος, η Atlantic SEE θα επιδιώξει επιπλέον συμβάσεις LNG από τις ΗΠΑ, αυξάνοντας τις συνολικές προμήθειες έως και 8 δισ. κυβικά μέτρα. Η εταιρεία είναι επίσης ανοιχτή στη διερεύνηση πιθανών συμφωνιών προμήθειας με χώρες όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ενώ η συμφωνία με την Venture Global προσφέρει προστασία στην Atlantic SEE από τις διακυμάνσεις της αγοράς, οι τιμές των 20ετών συμβολαίων έχουν αυξηθεί δραματικά, όπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου.

«Συζητάμε για επιπλέον ποσότητες από διάφορους προμηθευτές στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος προσδοκά ότι οι τιμές spot θα σημειώσουν σημαντική αύξηση από τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Εξάρχου προειδοποίησε επίσης ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμα καθορίσει στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων εφοδιασμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς η περιοχή επιδιώκει να ανανεώσει τα εξαντλημένα αποθέματα φυσικού αερίου της κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ο Κάθετος Διάδρομος θα συμβάλλει στην ενεργειακή ισορροπία

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ισορροπίας στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης και τόνισε ότι αυτόν τον ρόλο θα διαδραματίσει ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα συμπληρώνει την προμήθεια με αμερικανικό LNG, όταν στο μέλλον θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα αποκατασταθούν οι σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας και θα αρχίσει ξανά η προμήθεια ρωσικού αερίου, ώστε να μην επαναληφθεί ο ενεργειακός εκβιασμός στην Ε.Ε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιδότησης των τελικών καταναλωτών του αερίου για να μειώσει τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους, προσθέτοντας ότι μόνο οι μακροχρόνιες συμβάσεις με ποικιλία προμηθευτών μπορούν να εξασφαλίσουν ισορροπία στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης.