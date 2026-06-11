ΕΥΔΑΠ: Προ των πυλών μεγάλο ΚΕΛ αξίας 100 εκατ. στην Ανατολική Αττική – Το προηγούμενο «ναυάγιο»

Στις «ράγες» βάζει η ΕΥΔΑΠ, με τη συνδρομή του Υπερταμείου, τον διαγωνισμό για την κατασκευή του «Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας», άνω των 97 εκατ. ευρώ. Πώς είχε ματαιωθεί η παλιά διαδικασία με συμμετοχή των ισχυρών ομίλων.

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Στις «ράγες» βάζουν ΕΥΔΑΠ και ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) τον διαγωνισμό για την υλοποίηση ενός μεγάλου σε προϋπολογισμό, και σημαντικού για την Ανατολική Αττική, περιβαλλοντικού έργου. Ειδικότερα, όπως έχει αποκαλύψει το -, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να προχωρήσει στην προκήρυξη, εκ νέου, του διαγωνισμού για την κατασκευή του «Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας», αλλά και να αναθέσει τη διενέργεια της διαδικασίας στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, στο γνωστό μας, δηλαδή, PPF υπό τον Π. Σταμπουλίδη.

Χτες, ο φορέας δημοσίευσε πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση, για διάστημα 15 ημερών για την κατασκευή του εν λόγω ΚΕΛ, αξίας 97,3 εκατ. ευρώ (με προαίρεση), πλέον ΦΠΑ. Επί της ουσίας η σύμβαση περιλαμβάνει το κυρίως έργο (αξίας 70 εκατ.) συν την σύμβαση λειτουργίας – συντήρησης (για 7 έτη) αξίας 21,7 εκατ. ευρώ περίπου. Η προαίρεση αφορά συντήρηση ενός έτους επιπλέον αξίας 2,9 εκατ. ευρώ. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται ή μελέτη, η πλήρης κατασκευή των έργων, η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ και του αγωγού διάθεσής, η εκπαίδευσή του προσωπικού τής ΕΥΔΑΠ και η κανονική λειτουργία και συντήρησή των εγκαταστάσεων για 84 μήνες, ορίζεται κατά μέγιστον σε 114 μήνες, από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα «υβριδικό» μοντέλο καθώς το αντικείμενο της σύμβασης δεν είναι μόνο κατασκευαστικό, αλλά περιλαμβάνει και μια περίοδο λειτουργίας την οποία αναλαμβάνει ο ανάδοχος για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ χωρίς κάποια οικονομική δέσμευση.

Ποιο είναι το έργο

Όπως αναφέρεται σε σχέδιο διακήρυξης, το πρώτο μέρος του έργου περιλαμβάνει 2 τμήματα, με το πρώτο να χωρίζεται σε 3 «κομμάτια».

Όσον αφορά στο πρώτο τμήμα, το κομμάτι 1Α περιλαμβάνει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού, σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Το Τμήμα 1Α του έργου θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς μετά την πλήρη κατασκευή όλων των προβλεπόμενων έργων και την επιτυχή εκτέλεση όλων των δοκιμασιών και ελέγχων που ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη (δοκιμές περαίωσης), με εξαίρεση εκείνων που προϋποθέτουν τη διοχέτευση ανεπεξέργαστων λυμάτων στο ΚΕΛ.

Το τμήμα 1Β του έργου περιλαμβάνει τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του ΚΕΛ και του αγωγού διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ολοκλήρωσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση των έργων. Το Δεύτερο Τμήμα του Έργου θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών ολοκλήρωσης και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

Το τμήμα 1Γ του έργου περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της εγκεκριμένης Οριστικής μελέτης, την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και την πλήρη κατασκευή του ΚΠΕΕ και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. Το Κτίριο Διοίκησης – Λειτουργική Ενότητα Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) θα κατασκευαστεί στο Β.Δ. τμήμα του γηπέδου του ΚΕΛ σε οικοπεδική έκταση περίπου 23.000 m2. Θα έχει πολυχρηστικό χαρακτήρα και θα φιλοξενεί χρήσεις που έχουν πολιτιστική και κοινωνική χροιά.

Το Τρίτο Τμήμα του Έργου θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς μετά την πλήρη κατασκευή όλων των προβλεπόμενων έργων και την επιτυχή εκτέλεση όλων των δοκιμασιών και ελέγχων που ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη (δοκιμές περαίωσης και δοκιμές ολοκλήρωσης).

Το Δεύτερο Μέρος (Μέρος 2) του Έργου περιλαμβάνει την κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και τη συντήρηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Κατά την διάρκεια της Κανονικής Λειτουργίας και Συντήρησης, ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του. Το Δεύτερο Μέρος του Έργου θεωρείται ότι περατώθηκε επιτυχώς μετά την παρέλευση του συμβατικού χρόνου από την σχετική εντολή της ΕΥΔΑΠ, την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων από πλευράς Αναδόχου και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Όλα τα ανωτέρω έργα θα μελετηθούν και θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Συμβατικά Στοιχεία της Εργολαβίας. Ειδικότερα στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται και η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).

Το προηγούμενο «ναυάγιο»

Πάντως, εν αναμονή της δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης, πρέπει να θυμίσουμε ότι το εν λόγω έργο, έχει… «παρελθόν» με προσφυγές – νομικές ενέργειας που οδήγησαν τελικά στην ματαίωση παλιότερης διαγωνιστικής διαδικασίας (πέρυσι τον Σεπτέμβριο) που είχε εκκινήσει το 2023.

Ο διαγωνισμός προχωρούσε μόνο με 2 κοινοπραξίες (από τα 5 ενδιαφερόμενα σχήματα), τις «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA» και «ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». Αντιθέτως, όπως προέκυπτε και από σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τον Έλεγχο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, για διάφορους λόγους μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διακήρυξης ή ικανοποίησης κριτηρίων αυτής, «βγήκαν» εκτός συνέχειας οι «ΤΕΡΝΑ – THALIS – ΗΛΙΟΧΩΡΑ», «ΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ – ΗΛΕΚΤΩΡ» και «INTRAKAT – ENVITEC» (βέβαια, είχαν προηγηθεί και αλλαγές με εξαγορές εταιρειών, οπότε τα σχήματα δεν θα μπορούσαν να είναι και τα ίδια). Ωστόσο, ακολούθησαν νομικές αντιπαραθέσεις καθώς υποβλήθηκαν προσφυγές από τους συμμετέχοντες, με την ΕΥΔΑΠ να αναμένει την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ για το μέλλον του διαγωνισμού.

Έτσι, καταλήξαμε στο σημείο της ακύρωσης όλων των συμμετεχόντων από την ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) που οδήγησε την ΕΥΔΑΠ στην ακύρωση και της όλης διαδικασίας.