Η-ΕΚΤ-αυξάνει-τα-επιτόκια-για-πρώτη-φορά-μετά-από-3-χρόνια

Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό στην ευρωζώνη.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αυξήσει κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση στον Κόλπο», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

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Αυτό θα φέρει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%, το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,40% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,65%.

Με τον μέσο πληθωρισμό στην ευρωζώνη να έχει αυξηθεί στο 3,2% -πολύ πάνω από τον στόχοι του 2% της ΕΚΤ-η Κριστίν Λαγκάρντ και οι υπόλοιποι κεντρικοί τραπεζίτες «έχουν καταλήξει σχεδόν ομόφωνα στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023, θέλοντας να αποφύγουν τώρα την επανάληψη του λάθους του 2022, ακόμη και με κίνδυνο υπερβολικής επιβράδυνσης της οικονομίας», εκτιμούν οι ίδιες πηγές.

Η ΕΚΤ είχε αποφύγει την περίοδο 2021-2022 την αύξηση των επιτοκίων, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός ήταν «παροδικός», μόνο και μόνο για να καταστεί σαφές ότι αυτή δεν ήταν η πραγματικότητα. «Τώρα, με βάση πρόσφατα σχόλια αρκετών μελών της κεντρικής τράπεζας, φαίνεται σαφές ότι η ΕΚΤ επέλεξε να μην επαναλάβει αυτό το τελευταίο λάθος βήμα», προσθέτουν παράγοντες της αγοράς.

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις

Στη σημερινή συνεδρίαση θα γίνει επίσης η πρώτη ενημέρωση των μακροοικονομικών προβλέψεων της ΕΚΤ, από τον Μάρτιο, με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις των αναλυτών της, με επικεφαλής το Φίλιπ Λέιν.

«Η αναθεώρηση των μακροοικονομικών προοπτικών θα είναι καθοριστική για την πρόβλεψη των μακροπρόθεσμων κινήσεων της ΕΚΤ, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτης για το τι μπορούμε να περιμένουμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους», τονίζουν Ευρωπαίοι οικονομολόγοι. Πιστώνουν μάλιστα στην ΕΚΤ το γεγονός ότι «ήταν η πρώτη κεντρική τράπεζα που αναγνώρισε ότι πληθωριστικός κίνδυνος από τον πόλεμο στο Ιράν, ήταν πραγματικός και ανησυχητικός».

Δεύτερη αύξηση

Η νομισματική πολιτική για το υπόλοιπο του 2026 θα διαμορφωθεί από τα δεδομένα, όχι μόνο όσον αφορά τις τιμές αλλά και την ανάπτυξη, τονίζουν Ευρωπαίοι αναλυτές. «Σε αυτό το σενάριο, αναμένουμε μια πρόσθετη αύξηση των επιτοκίων μετά το καλοκαίρι, η οποία θα φέρει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,50% μέχρι το τέλος του 2026».

Η πρόβλεψη αυτή είναι λιγότερο επιθετική όσον αφορά τις αυξήσεις των επιτοκίων από ό,τι εκτιμούν σήμερα οι αγορές που αναμένουν άλλες δύο αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης πριν από το 2027, μετά την αύξηση αυτής της εβδομάδας, και προβλέπουν ότι τα επιτόκια θα κλείσουν το έτος στο 2,75%.

Οι μετέπειτα κινήσεις της ΕΚΤ θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για την οποία υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, ιδιαίτερα μετά την χθεσινή επανάληψη των επιθέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Στασιμοπληθωριστικός κίνδυνος

Ο Μάρτιν Βόλμπουργκ, ανώτερος οικονομολόγος της Generali Investments, προειδοποιεί μάλιστα ότι «ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού ενισχύεται στην ευρωζώνη. Οι δείκτες κλίματος υποδηλώνουν ότι η δραστηριότητα του δεύτερου τριμήνου βρίσκεται σε στασιμότητα, καθώς το σοκ των τιμών της ενέργειας μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών».

Ο Βόλμπουργκ λέει ότι έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω κατά δύο δέκατα της μονάδας-στο 0,7%- την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 στην ευρωζώνη και έχει αυξήσει κατά τέσσερα δέκατα της μονάδας την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό- στο 3%, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο.

«Ο στασιμοπληθωρισμός είναι μια περίπλοκη κατάσταση για την ΕΚΤ, καθώς εάν αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει τον πληθωρισμό, κινδυνεύει να τιμωρήσει υπερβολικά την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά, εάν αποφασίσει να μην λάβει μέτρα για να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα, ο κίνδυνος είναι ο πληθωρισμός να ξεφύγει από τον έλεγχο», τονίζουν παράγοντες της αγοράς στη Ναυτεμπορική.