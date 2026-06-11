Η-Κίνα-ζει-με-λιγότερα-καύσιμα-προσφέροντας-ανακούφιση-στην-αγορά-πετρελαίου

Με κάδρο τον πόλεμο στο Ιράν βιώνουμε μία νέα πραγματικότητα. Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, καταναλώνει πολύ λιγότερα καύσιμα.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία γενικότερη μείωση της χρήσης καυσίμων στην Κίνα. Τα κύρια αίτια; Αφενός η οικονομική επιβράδυνση, αφετέρου η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων.

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Ο πόλεμος στο Ιράν ενίσχυσε την ήδη υπάρχουσα κινεζική απεξάρτηση στις αγορές πετρελαίου, σημειώνει το Reuters.

Η Sinopec, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων βενζίνης στην Κίνα, σημείωσε μείωση των πωλήσεων κατά 8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, ενώ η πώληση πετρελαίου μειώθηκε κατά 6% αντίστοιχα.

Τα ηλεκτρικά μέσα πρωταγωνιστούν

Η μείωση της χρήσης των καυσίμων δεν σηματοδοτεί παράλληλη μείωση της μετακίνησης, αλλά μία μεταβολή στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Οι Κινέζοι έχουν γίνει περισσότερο ευέλικτοι όσον αφορά τη καθημερινή τους μετακίνηση, ενώ τα ηλεκτροδοτούμενα μετρό ή ταξί, πρωταγωνιστούν στη καθημερινότητα τους. Τα σιδηροδρομικά ταξίδια σημείωσαν αύξηση κατά 10% τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Το Υπουργείο Μεταφορών κατέγραψε πως το ένα τέταρτο όλων των οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους, κατά τη διάρκεια των αργιών της Πρωτομαγιάς, ήταν ηλεκτρικά ή και υβριδικά.

Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Didi δήλωσε στο Reuters, ότι οι μισές κρατήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, στις διακοπές του Μαΐου, αφορούσαν ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα, λίγο πάνω από το διπλάσιο αριθμό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αναλυτές της JP Morgan, έγραψαν στα τέλη Μαΐου πως οι καταναλωτές φαίνεται να έχουν κάνει μία ήσυχη και οικονομική επιλογή, καθώς αντικαθιστούν σταδιακά το μοντέλο της βενζίνης και του πετρελαίου.

Η στάση της Κίνας επηρεάζει τις διεθνείς αγορές

Παράλληλα, η Κίνα έχει μειώσει τις εισαγωγές πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς αξιοποίησε τα αποθέματα που ήταν ήδη συσσωρευμένα, μειώνοντας την πίεση από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να ασφυκτιούν οι αγορές.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι εάν αυτή η συνθήκη που διαμορφώνεται είναι μόνιμη και κατά πόσον θα επηρεάσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

- REUTERS