Η Λούκα Κατσέλη ιδρύει νέο venture capital επενδυτικό σχήμα

Μια νέα εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, στην οποία συμμετέχει η πρώην υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, ιδρύθηκε πριν από λίγες ώρες, όπως αποκαλύπτει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

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Η εταιρεία ονομάζεται Fidentis Capital ΑΕΔΑΚΕΣ και έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας 10 ευρώ η καθεμία, με έδρα την οδό Σίνα 23 στο κέντρο της Αθήνας.

Στο ιδρυτικό σχήμα περιλαμβάνονται η Λουκία Ταρσίτσα Κατσέλη, Ομότιμη Καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, ο μηχανολόγος μηχανικός Νικόλαος Μπαχταλιάς, ο Γρηγόριος Γονιδάκης και η Georgia Pappas, κάτοικος Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η διάρκεια της εταιρείας εκτείνεται μέχρι το 2076 και, σύμφωνα με το καταστατικό της, ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), ενός θεσμού που χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με αναπτυξιακές προοπτικές. Επιπλέον, δηλώνονται δραστηριότητες επενδυτικών συμβουλών και επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα.