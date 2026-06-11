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    Η-Λούκα-Κατσέλη-πίσω-από-νέο-επενδυτικό-σχήμα-venture-capital
    Η Λούκα Κατσέλη πίσω από νέο επενδυτικό σχήμα venture capital

    Η Λούκα Κατσέλη ιδρύει νέο venture capital επενδυτικό σχήμα

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Μια νέα εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, στην οποία συμμετέχει η πρώην υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, ιδρύθηκε πριν από λίγες ώρες, όπως αποκαλύπτει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

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    Η εταιρεία ονομάζεται Fidentis Capital ΑΕΔΑΚΕΣ και έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας 10 ευρώ η καθεμία, με έδρα την οδό Σίνα 23 στο κέντρο της Αθήνας.

    Στο ιδρυτικό σχήμα περιλαμβάνονται η Λουκία Ταρσίτσα Κατσέλη, Ομότιμη Καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, ο μηχανολόγος μηχανικός Νικόλαος Μπαχταλιάς, ο Γρηγόριος Γονιδάκης και η Georgia Pappas, κάτοικος Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών.

    Η διάρκεια της εταιρείας εκτείνεται μέχρι το 2076 και, σύμφωνα με το καταστατικό της, ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), ενός θεσμού που χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με αναπτυξιακές προοπτικές. Επιπλέον, δηλώνονται δραστηριότητες επενδυτικών συμβουλών και επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα.

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