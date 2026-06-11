Η-μετοχή-της-spacex-θα-αρχίσει-να-διαπραγματεύεται-στο-χρηματιστήριο-nasdaq-την-Παρασκευή

Η SpaceX του Έλον Μασκ επιβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο χρηματιστήριο Nasdaq την Παρασκευή, σε μια κίνηση που αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της SpaceX, η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στην αγορά Nasdaq με το σύμβολο «SPCX», ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης αναμένεται την Παρασκευή μετά την τιμολόγηση της δημόσιας εγγραφής την Πέμπτη.

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Σε έγγραφο που κατέθεσε στην αμερικανική εποπτική αρχή των αγορών, η εταιρεία τιμολόγησε περισσότερες από 555 εκατομμύρια μετοχές στα 135 δολάρια η καθεμία.

Πλέον η SpaceX κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της Wall Street, με αποτίμηση που πλησιάζει τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.