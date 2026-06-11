Η-ρωσική-θυγατρική-της-ιταλικής-unicredit-μειώνει-τα-υποκαταστήματά-της-στη-Μόσχα

Η ρωσική θυγατρική της ιταλικής τράπεζας UniCredit κλείνει ένα από τα γραφεία της στη Μόσχα, αφήνοντας μόνο ένα υποκατάστημα πλήρους εξυπηρέτησης στη ρωσική πρωτεύουσα, δήλωσε η τράπεζα την Πέμπτη.

Μία από τις λίγες δυτικές τράπεζες που εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία μετά την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η UniCredit δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιταχύνει την εκκαθάριση των δραστηριοτήτων της στη χώρα. Σταμάτησε να δέχεται νέους εταιρικούς πελάτες εκεί πέρυσι.

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Η τράπεζα θα διατηρήσει πλέον μόνο ένα γραφείο με φυσική παρουσία στη Μόσχα, ενώ τα υπόλοιπα υποκαταστήματά της σε 13 περιοχές της Ρωσίας θα μεταβούν σε εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πελατών.

Η UniCredit αρνήθηκε να σχολιάσει το κλείσιμο του υποκαταστήματος στη Μόσχα.

Η τράπεζα δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε συνάψει μια μη δεσμευτική συμφωνία για την πώληση τμημάτων της ρωσικής τράπεζάς της σε έναν «καθιερωμένο ιδιώτη επενδυτή» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα διατηρήσει μόνο τις δραστηριότητες πληρωμών της στη Ρωσία.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, εν αναμονή της κανονιστικής έγκρισης και της εκχώρησης των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας. Η UniCredit δεν αποκάλυψε την αξία της συναλλαγής.

- Reuters