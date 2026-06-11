Η συνεργασία ΔΕΗ και Vodafone φέρνει νέες εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Η πιθανή συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και Vodafone αναμένεται να αναδιαμορφώσει τη δομή της αγοράς τηλεπικοινωνιών, δημιουργώντας ένα σχήμα που θα ανταγωνίζεται τον ΟΤΕ στην παροχή χονδρικών υπηρεσιών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι.

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Με στόχο την ανατροπή των ισορροπιών και τη δημιουργία νέου πόλου στην αγορά ψηφιακών υποδομών, το σχέδιο περιλαμβάνει τη συνεργασία των θυγατρικών ΔΕΗ Fibergrid και Fiber2All σε μια κοινή εταιρεία με ίσες συμμετοχές (50-50). Το δίκτυο που θα προκύψει θα φτάνει σε 1,65 εκατομμύρια νοικοκυριά, έτοιμα για άμεση σύνδεση, όπως αναφέρεται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Συνδυάζοντας τους αριθμούς των δύο ομίλων, το σύνολο πλησιάζει τα μεγέθη του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ διαθέτει σχεδόν 2,1 εκατομμύρια συνδέσεις (ως το τέλος του 2025) και αναμένεται να φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια το 2030, κοντά στον στόχο της ΔΕΗ Fiber Grid για 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις (ως το 2028).

Η κίνηση αυτή είναι σημαντική, καθώς αν το νέο σχήμα δημιουργηθεί, θα εισέλθει στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και τις τιμές. Επίσης, είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που η Vodafone επενδύει στην ελληνική αγορά.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και χρηματικό αντίτιμο, καθώς το δίκτυο της ΔΕΗ Fibergrid είναι πιο ανεπτυγμένο, με πάνω από 1,1 εκατομμύριο νοικοκυριά έτοιμα για σύνδεση, σε αντίθεση με τα 550.000 της Fiber2All (Vodafone Ελλάδας). Έτσι, η Vodafone θα πρέπει να καταβάλει κάποιο χρηματικό ποσό εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία.

Αν και οι δύο πλευρές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα, εκτιμάται ότι το ποσό θα είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια και όχι τριψήφιο.

Πριν από την τελική συμφωνία, θα προηγηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Δίκτυο, πελατειακή βάση και τιμές

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η κίνηση αυτή θα επιφέρει οφέλη στους καταναλωτές, καθώς οι λιανικές πωλήσεις των ομίλων θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα εκτενές δίκτυο χονδρικής, προσεγγίζοντας τα μεγέθη του ΟΤΕ, και θα μπορούν να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Το νέο δίκτυο θα έχει σημαντική πελατειακή βάση, γεγονός που θα επηρεάσει την εμπορική πολιτική του νέου σχήματος, εφόσον συσταθεί.

Η σύμπραξη ενδέχεται να είναι η αρχή για περαιτέρω συνεργασίες στο μέλλον, αν και αυτή τη στιγμή οι επικεντρώνονται στα οφέλη για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στη χώρα.

Για τη ΔΕΗ, η συμφωνία αυτή είναι ένα ακόμη βήμα στην στρατηγική επέκτασης στα τηλεπικοινωνιακά, καθώς από το 2023 έχει εισέλθει στην αγορά προσφέροντας υπηρεσίες οπτικής ίνας.

Επιπλέον, συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη μελλοντική διάθεση φάσματος στις ζώνες 900 MHz και 1.800 MHz, δείχνοντας ενδιαφέρον και για τη χονδρική κινητής τηλεφωνίας.

Δυνατότητες του νέου κοινού δικτύου

Το δίκτυο οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ Fibergrid έχει φτάσει σε 1,88 εκατομμύρια νοικοκυριά, εκ των οποίων πάνω από 1,1 εκατομμύρια είναι ήδη διαθέσιμα για σύνδεση. Η κάλυψη του δικτύου FTTH της Vodafone ξεπερνά τα 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Εάν προχωρήσει η συνένωση, το νέο δίκτυο θα διαθέτει περίπου 1,6 εκατομμύρια γραμμές FTTH έτοιμες για υπηρεσίες. Η συνολική κάλυψη θα μπορούσε να φτάσει έως και 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Οι πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα εκτενές δίκτυο, το οποίο θα αναπτυχθεί γρήγορα και οικονομικά, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό. Η ΔΕΗ εισήλθε στην αγορά τηλεπικοινωνιών με στρατηγικό σχέδιο και συνεχίζει να εξελίσσεται.

Αρχιτεκτονική του κοινού δικτύου

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι η αρχιτεκτονική του κοινού δικτύου. Η ΔΕΗ Fibergrid αναπτύσσει το δίκτυό της υπόγεια έως τις καμπίνες και εναέρια μέχρι το σπίτι του τελικού χρήστη. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν μέσω ενός κοινού business plan, αν προχωρήσει η συμφωνία.

Στρατηγικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού πόλου στην αγορά ψηφιακών υποδομών, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας στη χώρα.

Αντίκτυποι στον ανταγωνισμό

Τέλος, κυκλοφορούν φήμες ότι ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται με τη Nova για την απόκτηση του δικτύου υποδομών σταθερής τηλεφωνίας της. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, δήλωσε ότι δεν έχει σχόλια επί του θέματος, αλλά επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει την κάλυψή της, αν προκύψει κάποια ευκαιρία στην αγορά.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ και της Vodafone δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η πιθανότητα μιας τέτοιας κίνησης είχε συζητηθεί στην αγορά εδώ και καιρό.