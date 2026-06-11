Κάτια Σταθάκη (Nexi): Ο μετασχηματισμός του ρόλου του CFO

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε τις αυξανόμενες προκλήσεις που επανακαθορίζουν τον ρόλο του CFO ως συνεργάτη στον επιχειρηματικό τομέα, την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη διαχείριση ρίσκου, καθώς και τη σημασία της στενής συνεργασίας με τη διοίκηση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού, κατά τη διάρκεια του 24ου CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα. Τόνισε, επίσης, πως η οικονομική λειτουργία συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.

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Στο πάνελ με θέμα «Οικονομική Διεύθυνση: Μετασχηματισμός, δομές, ρόλοι, παροχές και αμοιβές», η κ. Σταθάκη υπογράμμισε τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και διακυβέρνησης σε αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα. Βασισμένη στην εμπειρία της Nexi, ενός οργανισμού που λειτουργεί υπό αυξημένες συνθήκες εποπτείας και συμμόρφωσης, επισήμανε ότι ο ρόλος του CFO μεταβαίνει σταδιακά από την ηγεσία στα οικονομικά στην ηγεσία του οργανισμού, προσφέροντας ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του οργανισμού – ισορροπώντας παράλληλα ανάμεσα στην ευελιξία και τη διακυβέρνηση. «Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι πλέον ο καθοριστικός πυλώνας εμπιστοσύνης για τους μετόχους, τις εποπτικές αρχές και ολόκληρο τον οργανισμό, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως συνεργάτης και ηγέτης του μετασχηματισμού, ενώ η στενή και ουσιαστική συνεργασία με τον CEO είναι κρίσιμη για την λήψη πιο ώριμων και βιώσιμων αποφάσεων», ανέφερε.

Αναλύοντας τις αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης, η CEO της Nexi Ελλάδος τόνισε τη μετατόπιση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας από το “τι συνέβη” στο “τι έπεται”, εστιάζοντας ολοένα περισσότερο στην πρόβλεψη και την ανάλυση σεναρίων – μια εξέλιξη που ενισχύει τη συνεργασία του με τον CEO και τη διοίκηση.

«Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο CFO δεν λειτουργεί απομονωμένα, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση συλλογικών αποφάσεων της διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πραγματική αξία προκύπτει μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης, εποικοδομητικού διαλόγου και κοινού οράματος με τον CEO, γεγονός που διευρύνει ουσιαστικά την ευθύνη του για τη συνολική πορεία του οργανισμού. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, αποτελούν ουσιαστικά το “κολλαγόνο” της διοίκησης, συμβάλλοντας από διαφορετικές οπτικές στην επίτευξη των εταιρικών στόχων», κατέληξε η κ. Σταθάκη.

Για τη Nexi Ελλάδος, η επένδυση σε ισχυρές δομές διακυβέρνησης και η αξιοποίηση των δεδομένων είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης πορείας των οργανισμών. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και διαρκούς μετασχηματισμού, η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και διακυβέρνησης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την λήψη ώριμων και βιώσιμων αποφάσεων.