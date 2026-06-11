Κατακόρυφη αύξηση 29% στις πωλήσεις υδροπονικών τοματών από την Wonderplant

Η λειτουργία της νέας μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας έχει οδηγήσει σε ρεκόρ εσόδων για την Wonderplant, αν και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα έχουν ασκήσει πίεση στα καθαρά αποτελέσματα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η επιχείρηση, που αποτελεί έναν από τους κύριους παραγωγούς υδροπονικής ντομάτας στη Δράμα και ιδρύθηκε από μια ομάδα επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων των Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Μακρή, Νένδου και Φώλια, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 29% φτάνοντας τα 56,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, με την έναρξη λειτουργίας του νέου θερμοκηπίου 100 στρεμμάτων στη Δράμα.

Η νέα εγκατάσταση περιλαμβάνει συσκευαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους και μονάδα παραγωγής ενέργειας 9,6 MW. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγική δυναμικότητα της Wonderplant έχει επεκταθεί στα 305 στρέμματα θερμοκηπίων υψηλής τεχνολογίας, σε σύγκριση με 200 στρέμματα νωρίτερα, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,4%. Ωστόσο, τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 1,18 εκατ. ευρώ, από πάνω από 6 εκατ. ευρώ το 2024.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης, η εταιρεία έχει προγραμματίσει νέες επενδύσεις για τη δημιουργία επιπλέον θερμοκηπιακών μονάδων στην περιοχή της Πτολεμαίδας. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, στις 9 Μαρτίου ανακοινώθηκε η απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης (ΣΔΑΜ) για την ένταξη της πράξης «Ανάπτυξη υπερσύγχρονου (state of the art) υδροπονικού θερμοκηπίου τομάτας» στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση και Προώθηση Επιχειρηματικότητας», που περιλαμβάνει επιχορηγήσεις.

Σε άλλο σημείο, σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις αρχικές ενέργειες, με την κατασκευαστική φάση να αναμένεται να ξεκινήσει εντός της χρήσης 2026.

Εκτός από την παραγωγή, η Wonderplant συνεχίζει να επενδύει σημαντικούς πόρους στην έρευνα και ανάπτυξη. Η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECONUTRI αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, σε μία περίοδο όπου οι απαιτήσεις βιωσιμότητας αυξάνονται σε όλη την ευρωπαϊκή αγροδιατροφική αλυσίδα.