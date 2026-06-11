Καφούνης: Ήρθε η στιγμή να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις της περσινής ΔΕΘ

Την αναγκαιότητα να μεταβεί η κυβερνητική πολιτική από την υποστήριξη των καταναλωτών προς την ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων ανέδειξε ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), κατά την παρέμβασή του στο OT FORUM σήμερα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως επισήμανε, «Πέρυσι, στη ΔΕΘ, έχουν δοθεί σημαντικές δεσμεύσεις, κυρίως για τη στήριξη των καταναλωτών. Ωστόσο, τώρα ήρθε η στιγμή να ενισχυθούν ουσιαστικά οι επιχειρήσεις». Ο ίδιος τόνισε ότι το πρώτο βήμα είναι η εφαρμογή μέτρων χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όπως η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρότερα επενδυτικά κίνητρα και καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, αναφέροντας ότι «τα κέρδη των επιχειρήσεων θα πρέπει να επανεπενδύονται στην πραγματική οικονομία και οι εξαγγελθείσες φοροελαφρύνσεις να εφαρμοστούν». Επίσης, χαρακτήρισε εξίσου σημαντική τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της οικονομίας, ο κ. Καφούνης ανέφερε ότι, παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, αυτή η εικόνα δεν αποτυπώνεται στην πραγματική αγορά. Όπως τόνισε, η ακρίβεια συνεχίζει να απορροφά σημαντικούς πόρους από την κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στους ισολογισμούς πολλών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε την ανάγκη για μακροχρόνιο σχεδιασμό στην αγορά, τονίζοντας ότι απαιτείται σταθερή και συστηματική χρηματοδότηση. Παράλληλα, επισήμανε ότι ένα μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που κατευθύνονται προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πρέπει να διοχετευθεί πιο δυναμικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».