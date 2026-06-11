Κυρανάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Αν-προγραμματίσω-ραντεβού-με-Καραμανλή-Σαμαρά,-δεν-θα-το-πω-στην-τηλεόραση

Στην πρώτη του εμφάνιση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως νέος Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε τόσο στους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, όσο και στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου για την παράταξη.

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Όπως σημείωσε στον ΣΚΑΪ, «δεν περισσεύει κανείς» στη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται «πανστρατιά και ενότητα», ενώ για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς ανέφερε ότι έχουν προσφέρει σημαντικά τόσο στην παράταξη όσο και στη χώρα.

«Δεν έχω κανονίσει ραντεβού ως νέος Γραμματέας με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Και να είχα προγραμματίσει, σίγουρα δεν θα το έλεγα στην τηλεόραση. Αυτήν τη στιγμή χρειάζεται πανστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμανλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και την πατρίδα, δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δυο θέλει να κάνει κακό στην παράταξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ανήκω λίγο πιο δεξιά από τον μέσο όρο της ΝΔ»

Αναφερόμενος στο τι σηματοδοτεί η εκλογή του, σημείωσε ότι αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό «μέσα στη Νέα Δημοκρατία, από τα ίδια τα στελέχη και τους ανθρώπους της παράταξης», υπογραμμίζοντας πως βασική του στόχευση είναι μια ΝΔ «συσπειρωμένη, ενωμένη και αισιόδοξη». Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο ίδιος ανήκει «λίγο πιο δεξιά από τον μέσο όρο της ΝΔ», προσθέτοντας πως ένα από τα διαχρονικά προβλήματα των Νεοδημοκρατών είναι μια «ηττοπάθεια», ακόμη και όταν η παράταξη καταγράφει εκλογικές νίκες ή προηγείται στις δημοσκοπήσεις, την οποία – όπως τόνισε – θέλει να συμβάλει ώστε να ξεπεραστεί.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και την ακρίβεια, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η απάντηση στον πληθωρισμό είναι πολυπαραγοντική, αναφερόμενος στην αύξηση των μισθών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, αλλά και στα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και τη μείωση φόρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση των ψηφοδελτίων της ΝΔ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κεντρική προτεραιότητα που έχει ήδη ανακοινωθεί και από τον πρωθυπουργό. Έκανε λόγο για ανάγκη «νέου αίματος» στην πολιτική, εξηγώντας ότι, όπως δόθηκε ευκαιρία στη δική του γενιά να συμμετάσχει ενεργά στα κοινά, έτσι πρέπει να ενισχυθεί και η εκπροσώπηση της επόμενης γενιάς, η οποία – όπως είπε – σήμερα σε μεγάλο βαθμό δεν έχει ισχυρή φωνή.

Αναφερόμενος στον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, σημείωσε ότι σταδιακά διαμορφώνεται η «ατζέντα του 2030», με το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ να αποκτά πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αποτελέσει βάση πολιτικής αντιπαράθεσης με την Αριστερά.

Ερωτηθείς για τους δυο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της ΝΔ, ο Γραμματέας της ΝΔ υπογράμμισε:

«Οι χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού έχουν ξαναγίνει πολλές φορές και δεν αφορούν τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αφορούν μία σειρά από κόμματα και κομματίδια στα ακροδεξιά, τα οποία προσπαθούν να ψαρέψουν σε θολά νερά απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν απογοητευμένοι. Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν το 2023 μαζί μας, σήμερα μπορεί να βλέπουν λάθη, μπορεί να βλέπουν πράγματα τα οποία τους πικραίνουν, τους απογοητεύουν. Θέλουμε να τους μιλήσουμε, θέλουμε να αναγνωρίσουμε, θέλουμε να κάνουμε διάλογο με αυτούς και θέλουμε να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη και συγκεκριμένη στόχευση την οποία κάνουμε».

- sofokleous10.gr

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