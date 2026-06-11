Κ. Λαγκάρντ: Επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο της ΕΚΤ το β’ εξάμηνο 2027 – Τεράστιο το σοκ στην ενέργεια

Στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν επικεντρώθηκε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης της απόφασης για την αύξηση των επιτοκίων, την πρώτη εδώ και τρία χρόνια. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, όπως ανακοίνωσε η ίδια η πρόεδρος της Τράπεζας.

«Όλα εξαρτώνται από το σοκ στις τιμές ενέργειας», σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασης, προσθέτοντας ότι υπάρχει «αβεβαιότητα λόγω πολέμου. Παρακολουθούμε την κατάσταση κι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει δεδομένων».

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«Ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει την ευρωζώνη. Όλες οι έρευνες δείχνουν επιβράδυνση στον τομέα των υπηρεσιών» (σ.σ. από το 3% είναι στο 3,5%) τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, η οποία έχει πλέον νέο αντιπρόεδρο, τον Μπόρις Βούισιτς, στη θέση του Λούις ντε Γκίντος (8ετής μη ανανεώσιμη θητεία).

«Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα είναι τι κρύβεται πίσω από αυτή την αύξηση», είπε. Η Λαγκάρντ σημείωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής «δεν παρατηρούμε, ακόμα, δευτερογενείς επιπτώσεις», «φωτογραφίζοντας» τους μισθούς.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία, όπως η ανθεκτική αγορά εργασίας, οι υγιείς οικονομικές καταστάσεις των νοικοκυριών, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και οι κρατικές δαπάνες για την άμυνα. Όλα αυτά θα πρέπει να μετριάσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, υποστηρίζει η κ. Λαγκάρντ.

Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένει, βάσει των τωρινών δεδομένων, επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο το β’ εξάμηνο 2027: «Η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα αυξήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα τον διατηρήσει πάνω από τον στόχο μέχρι το α’ εξάμηνο 2027», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Ο κύριος κίνδυνος είναι ουσιαστικά η διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ευρύτερου πληθωρισμού.

Kάλεσε τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να διατηρήσουν υγιή δημόσια οικονομικά και να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ταχείας υιοθέτησης του ψηφιακού ευρώ.

Προειδοποίησε ότι τυχόν παρατεταμένη διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό ή στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό και ασθενέστερη ανάπτυξη από ό,τι -ήδη- προβλέπεται σήμερα.

«Μετριοπαθές σενάριο»

Σύμφωνα με την Κριστίν Λαγκάρντ, η ΕΚΤ έχει εισαγάγει ένα νέο «πιο μετριοπαθές σενάριο». Το σημαντικό είναι ότι, όπως λέει, η σημερινή αύξηση των επιτοκίων ήταν μια «αποφασιστική» κίνηση σε κάθε σενάριο, συμπεριλαμβανομένου και του νέου. Επομένως, η ΕΚΤ δεν είχε καμία αμφιβολία ως προς την ανάγκη να δράσει σήμερα.

«Αν δεν παίρναμε αυτή την προφανή απόφαση νομισματικής πολιτικής, τότε στο τέλος του μεσοπρόθεσμου ορίζοντα θα βρισκόμασταν εκτός του στόχου μας», τονίζει χαρακτηριστικά.