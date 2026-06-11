Κ. Πιερρακάκης από Eurogroup: H βεβαιότητα έχει κόστος – Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην ευρωζώνη

Μήνυμα για την ανάγκη, να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης του χωρών της Ευρωζώνης.

Όπως ανέφερε, οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν, τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, όσο και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Για τις οικονομικές προκλήσεις, σημείωσε ότι «οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη αισθητές», ενώ υπογράμμισε ότι οι αγορές ενέργειας παραμένουν υπό πίεση και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό απαιτούν στενή παρακολούθηση.

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Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημαίνοντας ότι «η αβεβαιότητα έχει κόστος» και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η πράσινη μετάβαση και η βιομηχανική πολιτική αποτελούν διαφορετικές όψεις της ίδιας πρόκλησης. Όπως είπε, «η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική που θα μειώνει ταυτόχρονα το ενεργειακό κόστος και τις εξαρτήσεις της, μέσα από επενδύσεις σε διασυνδέσεις, δίκτυα και εγχώριες πηγές ενέργειας».

Για τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι υπάρχουν ορισμένα βασικά πεδία στα οποίες οι χώρες συμφωνούν. Όπως ανέφερε, κοινός στόχος των υπουργών Οικονομικών είναι η στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η διατήρηση της δημοσιονομικής σύνεσης και η διασφάλιση ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις αντιδρούν στις κρίσεις έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, επισημαίνοντας πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και ενεργειακή πολιτική για τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σημείωσε ότι απαιτούνται «περισσότερες διασυνδέσεις, περισσότερη αποθήκευση ενέργειας και περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα», υιοθετώντας τη γραμμή που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, «η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές», προσθέτοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης.