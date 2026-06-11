Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Απάντηση στο ενεργειακό σοκ η αύξηση επιτοκίων – SOS για τιμές και ανάπτυξη

Η ΕΚΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό το 2026 και το 2027 και υποβάθμισε το αναπτυξιακό outlook λόγω του ράλι των τιμών της ενέργειας

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Βαριά σκιά στην ευρωπαϊκή οικονομία ρίχνει ο πόλεμος στο Ιράν όπως τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την ομόφωνη, χωρίς επιφυλάξεις απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκιά της για πρώτη φορά από το 2023, ενώ δεν συζητήθηκαν άλλες προτάσεις. «Η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα “φουσκώσει” περαιτέρω τον πληθωρισμό στη διάρκεια του καλοκαιριού και θα τον διατηρήσει πάνω από τον στόχο κατά το α’ εξάμηνο του 2027», σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ.

Όπως τόνισε η επικεφαλής της ΕΚΤ, η άνοδος του κόστους δανεισμού απαντά στο μεγάλο ενεργειακό σοκ. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο ο ΔΤΚ στην Ευρωζώνη «τσίμπησε» στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο με άλμα 10,9% από 10,8% στις τιμές ενέργειας. Στην Ελλάδα, η ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επιταχύνθηκε στο 5% τον Μάιο, από 4,6% τον προηγούμενο μήνα.

Η ευρωπαϊκή οικονομία το α’ τρίμηνο αναπτύχθηκε με στήριξη από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές όμως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί «βαρίδι» ειδικά για τις υπηρεσίες. Η βιομηχανική παραγωγή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις με ώθηση και από τις αμυντικές δαπάνες ενώ η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή με υψηλά ποσοστά απασχόλησης. «Θα παρακολουθούμε προσεκτικά τυχόν περαιτέρω συνέπειες αυτού του μεγάλου ενεργειακού σοκ» συμπλήρωσε.

Πλέον, αναμένεται αποδυνάμωση της ζήτησης λόγω της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ Ιράν – ΗΠΑ και το ενεργειακό κόστος χτυπά τα εισοδήματα, με την κατανάλωση να πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Παράλληλα, η «Σιδηρά Κυρία» της ΕΚΤ υπογράμμισε πως οι επενδύσεις θα χαμηλώσουν ταχύτητα αλλά θα ανεβάσουν ρυθμούς με στήριξη από την άμυνα, ενώ οι κυβερνητικές δαπάνες για άμυνα και υποδομές θα παράσχουν κρίσιμη βοήθεια στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Η Γαλλίδα αξιωματούχος επανέλαβε ότι οι απαντήσεις στο σοκ των τιμών της ενέργειας σε δημοσιονομικό επίπεδο θα πρέπει να είναι προσωρινές, στοχευμένες και προσαρμοσμένες (τα τρία T: temporary, targeted and tailored). Αναγνώρισε πως έχει σημειωθεί «σημαντική αύξηση» στον πληθωρισμό των υπηρεσιών με άλμα στο 3,5% από 3%, ενώ αποσαφήνισε πως «πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα είναι τι κρύβεται κάτω από το πετσί αυτής της αύξησης».

Η ΕΚΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό το 2026 και το 2027 και υποβάθμισε το αναπτυξιακό outlook: Στο βασικό της σενάριο προβλέπει πως ο ΔΤΚ θα επιταχυνθεί 3% το 2026, 2,3% το 2027 και 2% το 2028, ενώ ο «πυρήνας», θα κλιμακωθεί 2,5% το 2026 και το 2027 και 2,2% το 2028. Για την ανάπτυξη, εκτιμά άνοδο ΑΕΠ 0,8% το 2026, 1,2% το 2027 και 1,5% το 2028 με επί τα χείρω αναθεώρηση, λόγω του ισχυρού αντίκτυπου σε εμπορεύματα, πραγματικά εισοδήματα και εμπιστοσύνη.

Οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, με ανοδικούς κινδύνους για πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για ανάπτυξη, ενώ οι συνέπειες του πολέμου εξαρτώνται από την ένταση, τη διάρκεια και την κλίμακα των έμμεσων και δευτερογενών επιπτώσεων στην ενέργεια. Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης ανέρχονται σε 2,25%, 2,40% και 2,65% από 17/6. ΑPP και PEPP μειώνονται ενώ το TPI είναι διαθέσιμο.

Η Συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ