Μνημόνιο-συνεργασίας-στον-τομέα-του-τουρισμού-υπέγραψε-η-Ελλάδα-με-την-Κολομβία

Μνημόνιο προθέσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού υπεγράφη σήμερα στην Αθήνα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κολομβίας.

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Το μνημόνιο υπέγραψαν η υφυπουργός Τουρισμού, κ. Άννα Καραμανλή, και η πρέσβειρα της Κολομβίας στην Ελλάδα, κ. Ligia Quessep, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τους δεσμούς τους και να αξιοποιήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας στον τουριστικό τομέα.

Το μνημόνιο αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού ως μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και θέτει το πλαίσιο συνεργασίας σε τομείς όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση, η βιώσιμη διαχείριση προορισμών, καθώς και ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, γαστρονομικός και φυσιολατρικός τουρισμός.

Η υφυπουργός Τουρισμού επεσήμανε ότι η Κολομβία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και δυναμική αγορά για τη χώρα μας. Όπως ανέφερε, ο Κολομβιανός ταξιδιώτης, με έντονο ενδιαφέρον για τον πολιτιστικό, γαστρονομικό και φυσιολατρικό τουρισμό, ταιριάζει απόλυτα με το πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν που προσφέρει η Ελλάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Λατινική Αμερική συνιστά στρατηγικής σημασίας αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά για τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό των αγορών απήχησής της.

Όπως τόνισε, η ανάπτυξη συνεργασιών με χώρες της περιοχής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της παρουσίας της Ελλάδας στις αγορές μεγάλων αποστάσεων, προσελκύοντας ταξιδιώτες υψηλού ενδιαφέροντος για αυθεντικές και ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Από την πλευρά της, η Κολομβιανή πρέσβειρα ευχαρίστησε την υφυπουργό Τουρισμού για το θερμό καλωσόρισμα και εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την υπογραφή, για πρώτη φορά, κειμένου που αφορά τις διμερείς τουριστικές σχέσεις των δύο χωρών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της κολομβιανής πλευράς για τις επιτυχίες του ελληνικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι η ελληνική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο παράδειγμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Κολομβίας.

Η υπογραφή του μνημονίου προθέσεων εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας και την ανάπτυξη συνεργασιών με την ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής, υποστηρίζοντας τη διαφοροποίηση των αγορών προέλευσης και την προώθηση βιώσιμων και αμοιβαία επωφελών δράσεων στον τουρισμό.



- sofokleous10.gr

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