Μουντιάλ 2026: Στα 50 δισ. ο παγκόσμιος τζίρος στοιχημάτων – Τα 6 φαβορί στην αγορά προβλέψεων και το μυστήριο ποντάρισμα στο Ουζμπεκιστάν

Στοιχήματα συνολικής αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χώρα που θα κατακτήσει Παγκόσμιο Κύπελο έχουν μέχρι στιγμής δεχθεί οι νεοσύστατες «πλατφόρμες προβλέψεων», ποσό που τις φέρνει σε τροχιά να καταρρίψουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης αγοράς στοιχηματισμού στην ιστορία, αν και απέχουμε πέντε (και πλέον) εβδομάδες πριν από τον τελικό.

Την παραμονή της διοργάνωσης, ο όγκος των στοιχημάτων για τον νικητή του Μουντιάλ μόνο στην Polymarket έχει ξεπεράσει τα 1,8 δισ. δολάρια. Μια παρόμοια αγορά (Kalshi) η οποία απευθύνεται κυρίως στο αμερικανικό κοινό, έχει συγκεντρώσει περίπου 120 εκατ. δολάρια.

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Το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων, που περιλαμβάνει 40 επιπλέον αγώνες σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, θεωρείται από στελέχη της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών ως η «μεγαλύτερη στοιχηματική ευκαιρία» στην ιστορία.

Αύξηση 43% σε σχέση με το Κατάρ

Ο χρηματοπιστωτικός όμιλος Μακουόρι εκτιμά ότι τα στοιχήματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε όλες τις πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών θα μπορούσαν να ξεπεράσουν φέτος τα 50 δισ. δολάρια αύξηση 43% σε σχέση με το ποσό που πονταρίστηκε στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ.

Η Polymarket έχει συνάψει συνεργασίες με διαδικτυακά αθλητικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η OneFootball, η οποία θα ενσωματώσει τις αποδόσεις της στις μεταδόσεις αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εταιρεία πάντως βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο επειδή προσφέρει στοιχηματισμό που αφορά μεταξύ άλλων ακόμη και σε πολεμικές συγκρούσεις ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι ένας τέτοιος στοιχηματισμός οδηγεί σε νέες μορφές χειραγώγησης ή και ηθικούς κινδύνους. Τον Απρίλιο, υπήρξαν υποψίες ότι ένας «παίκτης» παρενέβη σε μετρητές θερμοκρασίας στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ ώστε να επηρεάσει ένα στοίχημα στην Polymarket. Παράλληλα, οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές διερευνούν πολλαπλές υποθέσεις πιθανής χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading) μέσω της πλατφόρμας.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση Αμερικανού στρατιωτικού που κέρδισε 400.000 δολάρια ποντάροντας στην ανατροπή Μαδούρο. Αποδείχθηε ότι είχε εκ των έσω πληροφόρηση.

Η Kalshi, η μεγαλύτερη αγορά προβλέψεων στις ΗΠΑ, ξεκίνησε την καμπάνια της για το Παγκόσμιο Κύπελλο την περασμένη εβδομάδα με διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ζοζέ Μουρίνιο. Η εταιρεία προσφέρει επίσης δώρα, μεταξύ των οποίων εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη, ενώ ανακοίνωσε ότι θα προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τις αποδόσεις σε διαφημιστικές πινακίδες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

58 εκατ. στο… Ουζμπεκιστάν

Η αρχική δραστηριότητα στις συναλλαγές δείχνει ότι οι παίκτες στις αγορές προβλέψεων δεν στοιχηματίζουν απαραίτητα στις ομάδες που θεωρούν φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Στην Polymarket, η χώρα που έχει προσελκύσει τον μεγαλύτερο όγκο στοιχημάτων δεν είναι η Ισπανία, η Γαλλία ή η Αγγλία, αλλά το Ουζμπεκιστάν.

Οι πιθανότητες να κατακτήσει το Ουζμπεκιστάν το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτιμώνται περίπου στο 0,01%, ωστόσο ο όγκος συναλλαγών που αφορά τις πιθανότητές του έχει ξεπεράσει τα 58 εκατ. δολάρια. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η Polymarket επιβραβεύει χρήστες που παρέχουν ρευστότητα στην αγορά. Έτσι το ποντάρισμα αυτό συνδέεται περισσότερο με τις ανταμοιβές της πλατφόρμας παρά με πραγματική αισιοδοξία για κατάκτηση του τίτλου από το Ουζμπεκιστάν.