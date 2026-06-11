Μπάρμπα Στάθης: Ιστορικά υψηλές πωλήσεις και ενισχυμένο EBITDA

Πέρυσι, οι πωλήσεις και η λειτουργική κερδοφορία της Μπάρμπα Στάθης έφθασαν σε ιστορικά ρεκόρ. Οι οργανικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 6,4%, φτάνοντας τα 115,8 εκατ. ευρώ, ενώ στο επίπεδο του ομίλου ανήλθαν στα 129,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,5%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, αυξημένα από 10 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ στο επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν στα 15,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 20%.

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Κατά τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο ενός εξαετούς προγράμματος 35 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις περιλάμβαναν νέες γραμμές παραγωγής, αυτοματοποιημένα συστήματα και έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Στην κατηγορία των κατεψυγμένων λαχανικών, η Μπάρμπα Στάθης διατήρησε ηγετικό μερίδιο αγοράς 50,7% σε αξία, ενώ στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία φρέσκων σαλατών, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά πάνω από 20%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της. Παράλληλα, οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 10%.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα εμφάνισαν έξοδο 1,7 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με εισόδημα 82,4 εκατ. ευρώ το 2024, όταν είχαν καταγραφεί σημαντικά έκτακτα οφέλη από την πώληση της συμμετοχής στη ΜΙΧ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ και από εισπράξεις μερισμάτων. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας μειώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ από 88,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ στο επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν στα 8,3 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ.

Το 2025 σηματοδότησε επίσης μια σημαντική αλλαγή σε επίπεδο μετοχών. Στις 31 Μαρτίου, η IDEAL Holdings απέκτησε το 100% της Μπάρμπα Στάθης από την Frozen Holdings, θυγατρική της Vivartia. Στη συνέχεια, η συμμετοχή μεταφέρθηκε στην κυπριακή KYMORA LTD, κατά 75% θυγατρική της IDEAL Holdings, μέσω της οποίας ο εισηγμένος όμιλος διατηρεί έμμεση συμμετοχή 75% στην εταιρεία.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία, με έμφαση στην καινοτομία, την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών, τις επενδύσεις σε τεχνολογία και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.