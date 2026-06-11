Νέα-νύχτα-επεισοδίων-στο-Μπέλφαστ:-Η-αστυνομία-έβγαλε-κανόνια-νερού-στους-δρόμους,-διαδηλωτές-πέταξαν-τούβλα

Η αστυνομία χρησιμοποίησε έναν εκτοξευτήρα νερού χθες, Τετάρτη, το βράδυ για να διαλύσει το πλήθος διαδηλωτών κοντά στο Μπέλφαστ, όπου ταραχές σημειώθηκαν για δεύτερη διαδοχική νύκτα, έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι για την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε Σουδανό πρόσφυγα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Συνολικά περισσότεροι από εκατό διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ, σε μερικές περιπτώσεις ειρηνικά.

Η κατάσταση ήταν πάντως τεταμένη από την αρχή της βραδιάς σ’ ένα δρόμο του Γκλένγκορμλι, στο βόρειο τμήμα της βορειοϊρλανδικής πρωτεύουσας, όπου αναπτύχθηκε σημαντική αστυνομική δύναμη, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες, εναντίον των δυνάμεων της τάξης και έβαλαν φωτιά σε τουλάχιστον έναν κάδο σκουπιδιών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση εκτοξευτήρα νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Στο κέντρο του Μπέλφαστ δεν σημειώθηκαν βιαιότητες, αντίθετα από χθες, οπότε είχαν σημειωθεί ταραχές εναντίον μεταναστών, οι οποίες ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Μπέλφαστ.

Το θύμα αυτής της επίθεσης, ο Στίβεν Όγκιλβι, έχασε ένα μάτι. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισε χθες, Τετάρτη, το βράδυ η οικογένειά του, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία και στην οποία η οικογένεια δήλωνε «αηδιασμένη» από τις σκηνές βίας που είχαν εκτυλιχθεί την προηγουμένη.

Αυτές οι αντιμεταναστευτικές ταραχές χαρακτηρίσθηκαν «σοκαριστικές» από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και η βορειοϊρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την κινητοποίηση επιπλέον δυνάμεων.