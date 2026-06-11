Νέες ισορροπίες στις τηλεπικοινωνίες φέρνει η συμφωνία ΔΕΗ – Vodafone για τις οπτικές ίνες

Ο νέος μεγάλος ανταγωνιστής του ΟΤΕ που δημιουργείται – Το τίμημα της Vodafone και η επόμενη ημέρα της Nova.

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Νέες ισορροπίες στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο αναμένεται να διαμορφώσει η συμφωνία ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας για τη διερεύνηση της δημιουργίας κοινής εταιρείας οπτικών ινών. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα σενάρια συγκέντρωσης της αγοράς πληθαίνουν και οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές απαιτούν ολοένα και μεγαλύτερα κεφάλαια, παράγοντες του κλάδου χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη κίνηση ως την «πρώτη πράξη» ενός ευρύτερου κύκλου ανακατατάξεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας ανακοίνωσαν την υπογραφή μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) για την πιθανή δημιουργία κοινής εταιρείας με ισότιμη συμμετοχή (50%-50%). Η νέα εταιρεία θα προκύψει από τη συγχώνευση των θυγατρικών ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All, οι οποίες σήμερα ανήκουν εξ ολοκλήρου στους δύο ομίλους.

Οι υποδομές που θα εισφερθούν

Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζεται, οι δύο εταιρείες θα μεταφέρουν στη νέα κοινή εταιρεία τις παθητικές υποδομές οπτικών ινών που διαθέτουν σήμερα.

Η ΔΕΗ FiberGrid έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο που καλύπτει 1,88 εκατ. νοικοκυριά (homes passed), ενώ η Vodafone διαθέτει δίκτυο FTTH που ξεπερνά τις 550.000 κατοικίες και επιχειρήσεις.

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ συνεισφέρει σημαντικά μεγαλύτερο δίκτυο, η Vodafone για να συμμετάσχει στη συναλλαγή θα κληθεί να καταβάλει και πρόσθετο τίμημα, ώστε να εξισορροπηθεί η αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων. Το ακριβές ύψος της χρηματικής εξισορρόπησης δεν έχει ακόμη ορισθεί, θα προκύψει από τη διαδικασία due diligence και τις τελικές αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν στο κοινό σχήμα.

Η εξέλιξη όμως θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ειδικά για την Vodafone, καθώς τα τελευταία χρόνια ο διεθνής όμιλος ακολουθεί πολιτική εξορθολογισμού δραστηριοτήτων σε αρκετές αγορές. Αντίθετα, υπό τη διοίκηση του Αχιλλέα Κανάρη, η ελληνική θυγατρική εμφανίζεται να ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στη χώρα, επενδύοντας σε υποδομές νέας γενιάς.

Τα επόμενα βήματα

Η συμφωνία δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Μετά το αρχικό μη δεσμευτικό πλαίσιο θα ακολουθήσει διαδικασία due diligence, κατά την οποία θα αποτιμηθούν τα περιουσιακά στοιχεία και θα καθοριστεί το επιχειρηματικό και επενδυτικό πλάνο της νέας εταιρείας.

Στη συνέχεια θα υπογραφούν οι δεσμευτικές συμφωνίες και θα ζητηθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και ανταγωνιστικές αρχές, μεταξύ των οποίων και η ΕΕΤΤ.

Ένας νέος ανταγωνιστής απέναντι στον ΟΤΕ

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος χονδρικής (wholesale only), προσφέροντας πρόσβαση στο δίκτυό της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς με ουδέτερους όρους.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό είναι που αναμένεται να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες της αγοράς. Το νέο σχήμα θα δημιουργήσει ένα δίκτυο μεγάλης κλίμακας που θα αποτελέσει ουσιαστικά τον βασικό ανταγωνιστή του ΟΤΕ στην αγορά χονδρικής FTTH.

Να θυμίσουμε ότι η συνένωση, εφόσον προχωρήσει, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο με περίπου 1,65 εκατ. συνδέσεων, έτοιμες προς ενεργοποίηση, όταν ο ΟΤΕ σήμερα, που έχει το μεγαλύτερο δίκτυο, διαθέτει περί τα 2,1 εκατ. γραμμές. Η πίεση είναι αυξημένη δεδομένου ότι ο ΟΤΕ παρέχει, όπως και οι υπόλοιποι πάροχοι, χονδρική πρόσβαση στους υπόλοιπους σε περιοχές όπου δεν διαθέτουν δικές τους υποδομές. Μάλιστα, σχετικά πρόσφατα είχε προχωρήσει σε εμπορικές συμφωνίες και εκπτώσεις όγκου προς τους παρόχους, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα απέναντι στη δυναμική είσοδο της ΔΕΗ στην αγορά.

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί επιτυχώς, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί στο μέλλον της Nova και της United Group, δεδομένου ότι η BC Partners έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υλοποιήσει στο μέλλον στρατηγική σταδιακής αποεπένδυσης.

Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση της Nova τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν επανειλημμένα σενάρια για αναδιάρθρωση ή αποεπένδυση από επιμέρους δραστηριότητες, με τα πιο πρόφατα εξ αυτών να κάνουν λόγο για πιθανή αξιοποίηση ή ακόμη και πώληση του δικτύου οπτικών ινών στον ΟΤΕ. Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες, θα μπορούσε να σημάνει την τμηματική πώληση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας σε διαφορετικούς παίκτες, αναδιαμορφώνοντας εντελώς τον χάρτη των εγχώριων τηλεπικοινωνιών. Για παράδειγμα οι δραστηριότητες στην κινητή τηλεφωνία ή και οι πελάτες σταθερής θα μπορούσαν να πουληθούν σε άλλον ενδιαφερόμενο, όπως είναι η ΔΕΗ ενώ αντίστοιχα η τηλεόραση σε άλλο «παίκτη», δεδομένης και της κινητικότητας που υπάρχει στο χώρο της συνδρομητικής και των δικαιωμάτων μετάδοσης αθλητικού περιεχομένου.

Σε κάθε περίπτωση, η σύμπραξη ΔΕΗ και Vodafone αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές οικονομίες κλίμακας για τους δύο ομίλους, βελτιώνοντας την απόδοση των επενδύσεών τους. Κι αυτό σε μια περίοδο που η σημασία των δικτύων οπτικών ινών αυξάνεται λόγω και της ανάπτυξης των data centers, των υπηρεσιών cloud και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα.