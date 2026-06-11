«Ναυαγοσώστης-θα-μπορούσε-να-πνιγεί,-ο-Σήφης-όχι»:-Κατέθεσε-ο-Σαμαράς-στη-δίκη-Βαλυράκη

Της Έλενας Γαλάρη

«Ο Σήφης Βαλυράκης είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας» κατέθεσε με βεβαιότητα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

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«Θεωρώ τιμή μου, τύχη αγαθή, που γνώρισα το Σήφη Βαλυράκη. Έναν αγωνιστή, έναν έντιμο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στον τόπο σε δύσκολες ώρες. Έτυχε την εποχή της δικτατορίας να γνωρίσω το Σηφη τον Βαλυράκη. Ξεκίνησε μια φιλία που εδραιώθηκε στέρεα, με καλούσε να μιλήσω στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσω για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η φιλία αυτή συνεχίστηκε, ήμασταν και οι δύο βουλευτές».

Ο πρώην πρωθυπουργός στην κατάθεσή του ανέφερε ότι την ημέρα του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη είχαν μιλήσει τηλεφωνικώς για ένα άρθρο που είχε γράψει ο κ. Σαμαράς στην Καθημερινη.

«Τυχαίνει να είχε γράψει ο ίδιος ένα άρθρο σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις της εποχής, το οποίο δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά το θάνατο του στα “Νέα”. Μιάμιση ώρα μετά με κάλεσε η Μίνα Βαλυράκη αναζητώντας τον σύζυγό της. Αισθάνθηκα συντριβή. Δεν πίστευα ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να πεθάνει. Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει όποιος τον γνωρίζει ότι δεν ήταν δολοφονία. Από τις φωτογραφίες που είδα αυτό πιστεύω, ότι ήταν μια δολοφονία. Ο Σήφης Βαλυράκης δεν μπορούσε να πνιγεί, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι».

– Υπ. Κατηγορίας: Πώς τον ακούσατε εκείνη την ημέρα;

– Μάρτυρας: Μια χαρά τον άκουσα, λιοντάρι.

– Υπ. Κατηγορίας: Τι σας είπε για την τοποθέτησή σας στην Καθημερινή;

– Μάρτυρας: Θυμάμαι ότι μου είπε τη λέξη «συμφωνώ» και πως με ενημέρωσε ότι είχε γράψει και ο ίδιος άρθρο για τα ίδια θέματα που θα δημοσιεύονταν σε άλλη εφημερίδα.

– Υπ. Κατηγορίας: Το άρθρο σας είναι και σήμερα επίκαιρο για τον κατευνασμό στο Αιγαίο

– Μάρτυρας: Εγώ είχα πει ότι δεν συζητάς μ’ έναν πειρατή.

– Υπ. Κατηγορίας: Εκείνη την ημέρα ήταν έτσι όπως τον είχατε συνηθίσει;

– Μάρτυρας: Απολύτως.

– Υπ. Κατηγορίας: Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας;

– Μάρτυρας: Από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν…αίλουρος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα αδιανόητο για εμένα να πει κανείς ότι μπορούσε να πεθάνει αν δεν υπήρχε στυγνή δολοφονία. Ήταν άφοβος, άδολος, σκαρφάλωνε στα στρατιωτικά αεροπλάνα! Ένας Κρητικός λεβέντης, που έκανε το παράτολμο εγχείρημα να περάσει απέναντι στην Αλβανία κολυμπώντας. Γνωρίζοντας τον Σήφη είναι αδύνατο να πιστέψω ότι αυτός άνθρωπος δεν μπόρεσε να δαμάσει τη θάλασσα. Είναι αστείο να το λέμε αυτό».

- sofokleous10.gr

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