Οι-ευρωπαϊκές-επιχειρήσεις-γυρίζουν-σελίδα:-Αύξηση-περιθωρίων-κέρδους-για-πρώτη-φορά-από-το-2022

Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν και ποιοι κινδυνεύουν.

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Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να καταγράψουν φέτος την πρώτη ουσιαστική αύξηση των περιθωρίων κέρδους τους από το 2022, με βασικούς μοχλούς τις υψηλές τιμές των εμπορευμάτων, την έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διατήρηση των επιτοκίων σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία του - Intelligence, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους των εταιρειών που συμμετέχουν στον δείκτη Stoxx Europe 600 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 7,9% το 2025, αναστρέφοντας την πτωτική πορεία των τριών προηγούμενων ετών.

Η βελτίωση αυτή έρχεται μετά από ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, κατά το οποίο οι ευρωπαϊκές εισηγμένες κατέγραψαν την καλύτερη αύξηση κερδών των τελευταίων ετών. Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ενεργειακοί κολοσσοί, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία τους. Παράλληλα, οι μεταλλευτικές εταιρείες επωφελούνται από την αυξημένη ζήτηση για πρώτες ύλες, ενώ οι κατασκευαστές ημιαγωγών συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις χάρη στη διεθνή «κούρσα» για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους έχουν και οι τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν να επωφελούνται από τα υψηλότερα επιτόκια. Επιπλέον, αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προχωρούν σε αναδιάρθρωση των λειτουργιών τους μέσω της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, περιορίζοντας το λειτουργικό κόστος και μειώνοντας τον αριθμό των εργαζομένων σε υποστηρικτικές θέσεις. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν είναι χωρίς κινδύνους, καθώς προκαλεί αντιδράσεις τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από την κοινή γνώμη.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη και άνιση. Κλάδοι που εξαρτώνται άμεσα από την καταναλωτική δαπάνη, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ο τουρισμός και η αναψυχή, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αεροπορική βιομηχανία, η οποία βλέπει το αυξημένο κόστος καυσίμων να περιορίζει την κερδοφορία της.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές αποτελούν τον σημαντικότερο εξωτερικό κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κόστος παραγωγής και μεταφορών θα αυξηθεί περαιτέρω, επηρεάζοντας κυρίως τις εταιρείες που απευθύνονται στους καταναλωτές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κλάδοι όπως τα τρόφιμα και ποτά, η ένδυση, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα είδη οικιακής χρήσης ενδέχεται να δυσκολευτούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους πελάτες τους χωρίς να επηρεαστεί η ζήτηση.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και το ενδεχόμενο νέων δασμών εξακολουθεί να απασχολεί τις αγορές, αν και μέχρι στιγμής οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις επιπτώσεις. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων και η πορεία των τιμών της ενέργειας θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό εάν η φετινή ανάκαμψη της ευρωπαϊκής κερδοφορίας θα έχει διάρκεια ή θα αποδειχθεί προσωρινή.