ΟΛΠ: Η Li Zhuoqiong νέος συμμετοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κατόπιν της υπ’ Αριθμ. 30 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει τα εξής:

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1. Την αποδοχή της παραίτησης της κας Li Jin από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την υποβολή σχετικής επιστολής.

2. Την εκλογή της κας Li Zhuoqiong ως αντικαταστάτρια του παραιτηθέντος μέλους κας Li Jin, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 4706/2020 και διασφαλίζει την κατάλληλη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Λόγω των ανωτέρω, οι ανασυνθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύσουν από 04/06/2026, ως εξής:

• κ. HAN Chao, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. SU Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

• κα LI Zhuoqiong, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κα ZHANG Xueyan, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. ZHOU Zhonghui, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

• κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.